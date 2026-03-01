The Holeum: veröffentlichen neue Single/Lyric-Video „Esoteric Futuristic Visions“

Esoteric Futuristic Visions, die dritte und letzte Vorab-Single vom kommenden Album Ensis, ist ab sofort als Lyric-Video und Single auf allen digitalen Plattformen erhältlich!

Ensis, deren Album The Holeum am 20. März 2026 erscheint, setzt ihre Reise durch experimentellen Metal, Death Doom, melodischen Metal und Post-Metal fort. Dieses Werk ist mehr als eine Fortsetzung – es ist eine Verdichtung und Erweiterung ihrer bisherigen Klangwelten.

