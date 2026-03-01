Atreyu: kündigen neues Album „The End Is Not The End“ an

Nach dem Erfolg ihrer Singles Dead und Ego Death kündigen Atreyu stolz ihr lang erwartetes neues Studioalbum The End Is Not The End an, das am 24. April 2026 über Spinefarm erscheint. Passend zur Ankündigung veröffentlicht die Band auch ihren neuen Song All For You inklusive offiziellem Musikvideo.

Über die neue Single All For You sagen Atreyu: „It’s hard to give someone what they want or need when they don’t know what that thing is. It’s hard to love someone who doesn’t love themselves.“

Die Gitarristen Dan Jacobs und Travis Miguel, Bassist Porter McKnight, Schlagzeuger Kyle Rosa und Saller schrieben einige der Songs von The End Is Not The End auf kreativen Reisen. Nach den Aufnahmen in Japan zogen sich die Band und ihr Produzent nach San Juan Island vor der Küste Washingtons zurück. Die Abgeschiedenheit wirkte dort wie ein kreativer Katalysator.

The End Is Not The End ist zweifellos Atreyus bisher härtestes und experimentellstes Album. “We realized what made Atreyu great in the beginning was that we didn’t sound like anyone else” , erklärt Frontman Brandon Saller. “We didn’t really make sense anywhere. We weren’t an emo band, a metal band, a punk band — but somehow it all worked. We kind of just carved our own path.”

Das Ergebnis ist ein Album, das sich gleichzeitig klassisch und ungewohnt, aggressiv und unbefangen, tief emotional und fernab von Trends anfühlt. Atreyus zehntes Album, produziert von Matt Pauling, ist dynamisch, einfallsreich und von einer beeindruckenden Aggressivität geprägt. Das Album wechselt nahtlos zwischen mitreißender Melodie und kraftvollem Metal, durchzogen von cineastischen Anklängen und Atmosphäre, alles zusammengehalten von einer treibenden, rohen Intensität. Songs wie Dead, Ghost In Me, Children Of Light (feat. Max Cavalera) und Afterglow klingen gleichermaßen zeitgemäß und zeitlos.

The End Is Not The End – Trackliste:

The End Is Not The End Break The Glass Dead Break Me All For You Ghost In Me Glass Eater Wait My Love, I’ll Be Home Soon Ego Death Death Rattle Children Of Light In The Dark Afterglow

Atreyu sind:

Brandon Saller – Lead-Gesang

Dan Jacobs – Gitarre

Travis Miguel – Gitarre

Porter McKnight – Bass/Gesang

Kyle Rosa – Schlagzeug

