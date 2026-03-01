Threat Signal: enthüllen neuen Song „Exercise The Demon“ mit Playthrough Video

Die kanadischen Groove-Metaller Threat Signal präsentieren einen weiteren neuen Song aus ihrem kommenden Album Revelations – ihrem ersten seit fast zehn Jahren. Das Album erscheint am 27. März über Agonia Records. Die Single Exercise The Demon ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und wird in einem kompletten Band-Playthrough-Video präsentiert, das ihr hier findet:

Neun lange Jahre nach Disconnect (2017) meldet sich die kanadische Metal-Band Threat Signal zurück und verwischt die Grenzen zwischen brutaler Intensität, energiegeladener Performance und eingängigen Melodien. Entstanden aus persönlichen Kämpfen und innerem Chaos, webt Revelations einen komplexen Klangteppich aus präzisem Zusammenspiel, kunstvollen Gitarrensoli und mitreißendem Gesang. Es hüllt den Hörer in einen pulsierenden Strom von Emotionen ein, mit nachdenklichen Texten, die von tiefsitzenden Dämonen heimgesucht werden, und einem immersiven Songwriting, das die zentralen Themen von Threat Signal – Widerstandsfähigkeit und innerer Kampf – verkörpert.

Der charakteristische Metal-Mix der Band vereint Elemente von technischem Thrash Metal, melodischem Death Metal, Groove Metal und Metalcore und zeichnet sich durch dynamischen Gesang, technisches Können und virtuose Gitarrensoli aus. Neben den langjährigen Mitgliedern – Sänger Jon Howard, Bassist Pat Kavanagh und Gitarrist Travis Montgomery (ehemals Jeff Loomis) – vereint die Band auf Revelations Schlagzeuger Joey Muha wieder und begrüßt Gitarrist Oswin Wong.

Revelations – Trackliste:

The Great Tribulation Non-Essential Exercise The Demon Fire At Will Death Will Find Us All Paralysis Revelations NME Hell And Back Live For You

Revelations wurde von Toningenieur Tod Jensen (Iron Maiden, Metallica, AC/DC) im renommierten Sterling Sound Studio in den USA gemastert und von Sänger Jon Howard in seinem Woodward Avenue Studio in Kanada gemischt, aufgenommen, produziert und abgemischt. Das Cover-Artwork stammt von Travis Smith (Death, Cynic, King Diamond).

Verfügbare Formate:

Jewel Case CD

Slipcase CD (mit Bonus)

Grüne LP

Orangefarbene LP

Rote Rauch-LP

Knochenweiße LP

Digital

Revelations ist das fünfte Album der Band seit ihrem von Kritikern gefeierten Debüt Under Reprisal (2006). Ihre nachfolgenden Alben – darunter auch Vigilance (2009), Threat Signal (2011) und Disconnect (2016) – wurden mit großem Erfolg gefeiert und weckten in der Metal-Szene stetig wachsendes Interesse. Durch die Kombination der Komplexität des Thrash Metal mit einem zeitgemäßen Groove-Sound, der technische Rhythmen und melodische Passagen vereint, haben sich Threat Signal international einen Namen gemacht. Die Band teilte die Bühne bereits mit Größen wie Children Of Bodom, Soilwork, Motörhead, Saxon, Opeth, Kataklysm, Hatebreed, Epica und Arch Enemy. Ihre jüngsten Tourneen führten sie nach Europa (mit Vader und Hate Eternal), Nordamerika (mit Sirenia) und in ihre Heimat Kanada, wo sie eine äußerst energiegeladene Performance ablieferten, die ihrem Potenzial und ihrer Intensität gerecht wurde.

Threat Signal online:

https://www.facebook.com/threatsignal

https://www.instagram.com/threat_signal