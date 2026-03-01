Sepultura: kündigen EP „The Cloud Of Unknowing“ als Farewell Release an

Nach einer außergewöhnlichen, über vier Jahrzehnte währenden Karriere bereiten sich Sepultura darauf vor, Ende des Jahres ihr letztes Kapitel zu schließen. Mit über 40 Jahren Bandgeschichte, 14 Goldenen Schallplatten und Auftritten in mehr als 80 Ländern gelten Sepultura als Brasiliens kompromisslose Botschafter auf der Weltbühne und als eine der einflussreichsten Metal-Bands unserer Zeit.
Aktuell präsentieren sie ihren bahnbrechenden Sound auf ihrer Abschiedstournee Celebrating Life Through Death einem weltweiten Publikum. Dabei stellt sich die Frage: Wie sollen Sepultura das Ende einer so monumentalen Reise würdigen? Die Antwort lag auf der Hand: Indem sie einen letzten kreativen Moment einfangen und ihn für die Nachwelt bewahren. Das Ergebnis ist Ihre EP The Cloud Of Unknowing, die am 24. April über Nuclear Blast Records erscheint.
Die EP The Cloud Of Unknowing zählt zu den vielseitigsten und emotionalsten Veröffentlichungen von Sepultura. Die EP, bestehend aus vier Tracks, dient als bittersüßer Abschied und präsentiert die gesamte Bandbreite der Kreativität der Band. Sie spiegelt sowohl die Wucht als auch die Tiefe wider, die Sepulturas Vermächtnis geprägt haben.
Sepultura haben ihren ersten EP-Track The Place veröffentlicht. Seht euch das Video hier an:
Streamt The Place hier: https://sepultura.bfan.link/the-place
Sänger Derrick Green Folgendes sagt: “This song deals with immigrants who have come to a place seeking refuge and start a new life. Once assimilated into a false sense of security and relentless propaganda they began to act out against what they hate about themselves. The transition begins to escape from the self hatred and the lashing out against people who believed in the same ideas. I feel the lyrics truly follow the transitions of the song. Starting with disappointment and arriving at anger.”
The Cloud Of Unknowing – Trackliste:
- All Souls Rising
- Beyond The Dream
- Sacred Books
- The Place
Die EP The Cloud Of Unknowing ist in folgenden Formaten erhältlich:
- Oxblood
- Transparent Petrol (NB-Exklusiv)
- Kristallklar (Band-Exklusiv)
- Transparent Rot (Band-Exklusiv)
Alle LP-Varianten werden mit einer CD der EP in einer Kartonhülle geliefert.
Verpasst nicht die Gelegenheit, Sepultura auf ihrer allerletzten Tournee zu sehen!
Sepultura – Celebrating Life Through Death
20. Mar – AUS – Perth @ Metro City
23. Mar – AUS – Adelaide @ The Gov.
25. Mar – AUS – Melbourne @ Northcote Theatre
26. Mar – AUS – Sydney @ Liberty Hall
27. Mar – AUS – Sydney @ Liberty Hall *Sold Out
29. Mar – AUS – Brisbane @ The Tivoli
29. Apr – USA – Montclair, NJ @ The Wellmont Theater
01. May – CAN – Montreal, QC @ MTELUS
02. May – CAN – London, ON @ London Music Hall
04. May – USA – Detroit, MI @ Royal Oak Music Theatre
05. May – USA – Louisville, KY @Old Forester’s Paristown Hall
06. May – USA – Nashville, TN @ Brooklyn Bowl
07. May – USA – Atlanta, GA @ The Masquerade
08. May – USA – New Orleans, LA @ The Civic Theatre
10. May – USA – Welcome To Rockville, FL
11. May – USA – Charleston, SC @ Music Farm
12. May – USA – Greensboro, NC @ Piedmont Hall
13. May – USA – Reading, PA @ Reverb
15. May – Chicago, IL @ Ramova Theatre
16. May – USA – Sonic Temple Festival, OH
17. May – USA – Milwaukee, WI @ The Rave
19. May – USA – Des Moines, IA @ Val Air Ballroom
21. May – USA – Denver, CO @ The Ogden Theatre
22. May – USA – Salt Lake City, UT @ The Depot
23. May – USA – Boise, ID @ Shrine Social Club
25. May – USA – Las Vegas, NV @ House Of Blues
26. May – USA – San Diego, CA @ The Observatory North Park
28. May – USA – Berkeley, CA @ The US Theatre
29. May – USA – Los Angeles, CA @ The Wiltern
06. Jun – NL – South Of Heaven
07. Jun – CZ – Metalfest
08. Jun – CR – Zagreb @ Tvornica Kulture
09. Jun – IT – Milan @ Circolo Magnolia
10. Jun – IT – Rome @ Eur social park
12. Jun – CH – Greenfield Festival
13. Jun – AT – Novarock
14. Jun – DE – Würzburg @ Pothalle
17. Jun – DE – Saarbruecken @ Garage
19. Jun – FR – Hellfest
20. Jun – BE – Graspop
21. Jun – PT – Rock in Rio Lisboa
23. Jun – DE – Oberhausen @ Turbinenhalle
24. Jun – DE – Potsdam @ Waschhaus Potsdam
25. Jun – DK – Copenhell
26. Jun – SE – Huskvarna @ Folkets Park
27. Jun – NO – Tons of Rock
30. Jun – GR – Release festival
31. Jul – DE – Wacken Open Air
01. Aug – FI – Helsinki @ Tavastia *Sold Out
02. Aug – EE – Tallinn Rock Festival
05. Aug – ES – Leyendas Del Rock
07. Aug – UK – Bloodstock Festival
09. Aug – IE – Dublin @ 3Arena
Sepultura sind:
Derrick Green – Gesang
Andreas Kisser – Gitarre
Paulo Jr. – Bass
Greyson Nekrutman – Schlagzeug
Sepultura online:
https://www.instagram.com/sepultura