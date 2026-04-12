Komahawk: veröffentlichen erste Single & Video „Blow On The Coals“

Die 90er-Jahre waren das Jahrzehnt des Aufbruchs: alles war erlaubt und so entstanden eine Menge neuer musikalischer Fusionen und kreative, Genre übergreifende Formationen. Bremen war stets ein Hotspot für Punk und Hardcore und 1992 kam mit der Gründung von Komahawk frischer Wind aus der Wesermetropole. Die Band fand ihren Sound im kraftvollen Crossover aus Thrash, Hardcore und Punk. Bereits 1994 erschien ihr Debütalbum No Hope For Tomorrow, gefolgt von einer Europatour 1996 als Support der amerikanischen Thrash-Legenden Sacred Reich. Im selben Jahr (1996) veröffentlichten Komahawk ihr zweites Album Slow, bevor 1998 das dritte Werk Rhytmo Fantastico folgte.

Komahawaks Backkatalog-Alben wurden soeben erstmals digital neu veröffentlicht und am 12. Juni erscheint das brandneue Studioalbum Doomsday For Democracy digital über Fuego Records sowie als limitierte CD via dem Komahawk eigenen Bandcamp-Shop.

Nun erschienen daraus die erste Single sowie der Videoclip zu dem Track Blow On The Coals.

Blow On The Coals handelt von „der Gefahr des schwelenden Rassismus und Faschismus, der schnell zum vernichtenden Feuer werden kann“, kommentiert die Band und mischt darin ihre Punk und Thrash Metal Roots auf perfekte Weise.

Den ersten Impuls zur Wiedervereinigung löste das 20-jährige Jubiläum ihres Debüts No Hope For Tomorrow aus, dass zu einem exklusiven Gig in der Bremer Towerbar führte. „Das hat denn so gefunkt, dass wir weiter geprobt haben. Wir sind ja kreative Musiker mit vielen Ideen, die raus müssen“, erklärt der Sänger und Saitenhexer. Man ließ es langsam angehen, denn die Lebensuhr dreht sich weiter und Prioritäten ändern sich. Der Bund der Freundschaft blieb sowie du Lust, gemeinsam im Proberaumbunker sowie in den Clubs zu stehen, neuen Stoff zu spielen sowie den Klassikern von damals, neuen Wind einzuhauchen. Schließlich kam Corona und nach dem Ende der Pandemie ging es dann mit dem Ziel weiter, mehr Songs zu schreiben und am Ende ein neues Album am Start zu haben. „Wir haben dann wie früher am Wochenende geprobt, uns die Zeit genommen und die Ideen gemeinsam ausgearbeitet. Das Album habe wir dann im DIY-Modus im Proberaum Stück für Stück aufgenommen und alles am Ende bei mir zu Hause gemischt“, freut sich Lars Groß, der zwischenzeitlich auch als Live-Gitarrist bei den befreundeten Motorjesus aushalf und seine Thrash und Hardcore Roots auf Ewig im Blut hat.

„Aus musikalischer Sicht ist noch mehr dazugekommen. Twin-Melody-Gitarren oder Blues angehauchte Soli hatten wir früher z.B. gar nicht. Wir machen nur Musik, die wir fühlen und dahinterstehen. Wenn ein neuer Einfluss kommt und sich gut anfühlt, dann ziehen wir das durch. Es bewegt sich aber meist zwischen Punk, Thrash Metal und dem Hardcore Bereich. Deshalb sind die Lieder auf der neuen Platte recht unterschiedlich. So mögen wir das. Musik ist die größte Freiheit, die wir haben und da lasse ich mir nicht reinreden.“

Besetzung:

Lars „Diggn“ Groß – Gitarre & Gesang

Halit Sahin – Gitarre

Bernd „Bassbernd“ Janssen

Björn Geene – Schlagzeug

Diskografie:

1992: Demo: Nothing Is Forever

1994: Album: No Hope For Tomorrow

1996: Album: Slow

1998: Album: Rhytmo Fantastico

2026: Album: Doomsday For Democracy