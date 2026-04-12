Abrogation: haben neues Album „Widerschein“ veröffentlicht

Die deutsche Melodic-Death-Metal-Band Abrogation feiert die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Widerschein, das ab sofort bei Massacre Records erhältlich ist.

Nach den zuvor veröffentlichten Singles Morgenrot und Spieglein, Spieglein, die den cineastischen Umfang und die Tiefgründigkeit des Albums präsentierten, ist Widerschein nun vollständig erhältlich und markiert einen neuen Meilenstein in der Historie der Band.

Mit Widerschein liefern Abrogation ein kraftvolles Album ab, das melodische Intensität, moderne Produktion und lyrische Tiefe vereint. Das Album beschäftigt sich mit Themen wie Konflikten und Hoffnungen in Zeiten der Unsicherheit und kombiniert aggressive Riffs mit atmosphärischen Klängen und dynamischem Gesang.

Entstanden über einen kreativen Zeitraum hinweg und verfeinert durch eine intensive Vorproduktionsphase, stellt das Album einen bedeutenden Schritt nach vorne – sowohl im Songwriting als auch textlich – dar. Abgemischt von Ricardo Borges und Jens Bogren und gemastert von Tony Lindgren in den Fascination Street Studios, erreicht Widerschein einen modernen, klaren und eindringlichen Sound, der seine emotionale Wucht noch verstärkt.

Um ihr neues Album auch live zu zelebrieren, kündigen Abrogation eine Reihe neuer Termine in ganz Deutschland an:

Live-Termine 2026 / 2027

04.09.2026 Hannover / Cafe Glocksee

12.09.2026 Barleben / Metal Embrace Festival

18.09.2026 Passau / Zauberberg

25.09.2026 Oberhausen / Helvete

10.10.2026 Selb / Rockclub Nordbayern

16.10.2026 Erfurt / From Hell

31.10.2026 Kirchheim / Linde

11.12.2026 Bremen / Zollkantine

30.01.2027 Cham / LA

17.04.2027 Soest / Schlachthof – Full Metal Impact