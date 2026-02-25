Abrogation: veröffentlichen neue Single & Lyric-Video zu „Spieglein, Spieglein” mit Gastsängerin Jyl

Die deutsche Melodic-Death-Metal-Band Abrogation präsentiert ihre zweite Single Spieglein, Spieglein aus dem kommenden Studioalbum Widerschein, das am 10. April 2026 über Massacre Records erscheinen wird.

Nach der kraftvollen und cineastischen ersten Single Morgenrot, präsentiert die Band nun eine der intensivsten und emotional vielschichtigsten Kompositionen des Albums, begleitet von einem eindrucksvollen Lyric-Video.

Spieglein, Spieglein ist der erste von drei Songs auf Widerschein, bei denen die bemerkenswerte Gastsängerin Jyl mitwirkt, deren ausdrucksstarke und eindringliche Performance dem Sound der Band eine dramatische neue Dimension verleiht. Ihre stimmliche Präsenz vertieft den inneren Dialog, der das Herzstück des Songs bildet, und schafft einen packenden Kontrast zwischen Zerbrechlichkeit und Grausamkeit.

Der Song entfaltet sich als melodramatische innere Konfrontation zwischen Verletzlichkeit und der harten Fassade, die aufgebaut wurde, um Schwäche zu verbergen. Während die Spannung eskaliert, dreht sich die Erzählung in Richtung unvermeidlicher Selbstzerstörung. Ein Thema, das sich im dynamischen Wechselspiel zwischen melodischer Intensität und messerscharfen Riffs widerspiegelt.

Musikalisch unterstreicht Spieglein, Spieglein die Entwicklung von Abrogation auf Widerschein: straffere Strukturen, gesteigerte emotionale Tiefe und eine erweiterte Klangpalette, während die Band fest in ihrer melodischen Death-Metal-Identität verwurzelt bleibt.

Mit Widerschein verfeinern Abrogation ihren Sound weiter, der durch einen umfangreichen Songwriting- und Vorproduktionsprozess geprägt ist. Gemischt von Ricardo Borges und Jens Bogren und gemastert von Tony Lindgren in den Fascination Street Studios, liefert das Album eine moderne und kraftvolle Produktion, die sowohl seine emotionale als auch musikalische Wirkung verstärkt.