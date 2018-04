METAL BASH OPEN AIR 2018

Blitzkrieg, Kneipenterroristen, Iron Savior, V8 Wankers, Iron Angel, Drunken Swallows, Abrogation, Detraktor, Surgical Strike, Durothar, Hydrophobic, Rayder, Existent, Generation Television, Metal Chor Doom Spatzen

05.05.2018 Neu Wulmstorf bei Hamburg, Schießsportanlage

Info: 040 – 435353 oder www.metalbash.de

Am 05. Mai 2018 findet das Metal Bash Open Air zum 16. Mal auf dem Wesenberg/Wulmstorfer Strasse in Neu Wulmstorf statt.

Immer im Mai veranstaltet der Hamburger Metal Shop Remedy Records das Metal Bash Open Air.

Es ist ein echtes Festival von Fans für Fans, das jedes Jahr aufs Neue eine bunte Mischung von Deutsch- oder Speed Rock über Heavy- bis hin zu Thrash- und Black Metal bietet. Über die Jahre hat sich das Festival fest etabliert. Nicht nur die günstige und gute Verpflegung mit Speis und Trank auf dem Festivalgelände, sondern auch die ausgewogene Mischung aus lokalen, nationalen und internationalen Größen macht diese Veranstaltung einzigartig. Der ständig wachsende Zuspruch der Besucher gibt den Veranstaltern offensichtlich Recht. Auf dem Festival haben bereits so namhafte Bands wie Venom Inc., Suicidal Angels, Girlschool, Asphyx, Onkel Tom Angelripper, Legion Of The Damned, Eisregen, Bullet, Facebreaker, Hämatom, Stallion, Maroon, Motorjesus, Dark Age, Moonsorrow, Warpath, Krawallbrüder, Kampfar, Torment, Negator, Paul Di Anno, Equilibrium oder Endstille gespielt. 2018 lädt man zum nunmehr 16. Mal zum Mitbangen und Feiern ein. Die Remedy Crew veranstaltet Jahr für Jahr ein Open Air mit familiärer Atmosphäre und fairen Preisen. Das Ganze findet auf der von Bäumen eingerahmten Wiese der Schießsportanlage von Neu Wulmstorf bei Hamburg statt. Die Camping Möglichkeiten sind direkt am Festivalgelände gelegen, ansonsten ist das Festival aber auch ab Hamburg einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Zusätzlich wird wieder ein Shuttlebus zwischen dem Bahnhof in Hamburg Neugraben und dem Festivalgelände pendeln. Der Bus wird die Festivalbesucher in den Morgenstunden zur Veranstaltung bringen und bis in die Nacht zurückfahren.

Hier noch ein paar Infos zu speziellen Shows auf dem Metal Bash Open Air 2018 :

Die NWOBHM Legende Blitzkrieg wird die Release Show für ihr brandneues Album „Judge Not“ auf dem Metal Bash zelebrieren.

Die Kneipenterroristen werden eine spezielle 20 Jahre Jubiläumsshow mit einigen Ex-Musikern als Gäste spielen.

Die V8 Wankers feiern die Veröffentlichung des neuen Albums “Full Pull, Baby!“ mit einer exklusiven Release Show. Natürlich kann man die neue Scheibe als CD, Digi CD + 3 Bonus Tracks und als farbige Vinyl LP + Bonus Track in exklusiven Vinyl Farben schon am Metal Bash Merch Stand abgreifen.

Die Drunken Swallows werden ihre brandneue MCD „Ich tu`s für Dich“ vorstellen. Als besonderes Schmankerl wird es die MCD vor VÖ am Metal Bash Merch Stand vorab zu erwerben geben.

Die Speed Metal Helden Iron Angel spielen ebenfalls eine spezielle Release Show zum Comeback Album “Hellbound“.

Die Deutsch Rocker Existent werden ein paar exklusive Unplugged Sets auf der Night Light Lounge Bühne spielen.

Der Hamburger Metal Chor Doom Spatzen hat auf dem Metal Bash seine Live Feuertaufe zu bestehen. Ein Chor der Metal Songs singt ? Geht doch gar nicht…. Geht ja wohl !! Lasst euch überraschen. Hells Bells, Breaking the Law, Iron Man, Battle Hymn und mehr auf der Night Light Lounge Bühne.

Und hier noch ein Link zur Facebook Veranstaltung : https://www.facebook.com/events/373412133097634/ Einlass ist um 09.30 Uhr Beginn um 11.00 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf € 28,- zuzüglich 10% Vorverkaufsgebühr. Außerdem gibt es exklusiv unter www.remedyrecords.de und bei Remedy Records, Stellinger Steindamm 2, 22527 Hamburg, Tel. 040 / 435353 limitierte Bash Packs mit Eintrittskarte + T-Shirt + 2 Stickern.

Kartenvorverkauf bei :

Remedy Records, Stellinger Steindamm 2, 22527 Hamburg, Tel. 040 / 435353, contact@remedyrecords.de,

im Remedy Records Online Shop unter : www.remedyrecords.de, im JUZ Blue Star, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 32, 21629 Neu Wulmstorf, im Night Light, Gerhardstraße 5, 20359 Hamburg, Konzertkasse Phoenix Center Harburg, über Metaltix und über Ticketmaster an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

