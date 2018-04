Mantar: Kündigen Cold Summer Tour 2018 an

Die monströse Black/Doom/Punk-Chimäre MANTAR haben ihre kommende Sommer-Live-Rundreise mit dem klangvollen Titel „Cold Summer 2018“ angekündigt. Siehe Tourdaten unten.

Die Band arbeitet derzeit mit Hochdruck am Nachfolger zum 2016er Album »Ode To The Flame«.

Weitere Details werden in Kürze bekanntgegeben.

MANTAR

Cold Summer 2018

24.05.2018 Maryland Deathfest, Baltimore, USA

01.06.2018 Rock im Park Nürnberg Germany

02.06.2018 Fortarock Nijmegen Netherlands

03.06.2018 Rock am Ring Nürburg Germany

05.06.2018 Kulturkneipe Walfisch Freiburg Germany

06.06.2018 Kulturladen Konstanz Germany

07.06.2018 Greenfield Festival Interlaken Switzerland

08.06.2018 Chronical Moshers Open Air Hauptmannsgrün Germany

09.06.2018 Scheune Dresden Germany

16.06.2018 Download Paris Brétigny-sur-Orge France

17.06.2018 Alter Schlachthof Lingen Germany

22.06.2018 Tons of Rock Halden Norway

23.06.2018 Umbaubar, Oldenburg Germany

24.06.2018 Graspop Dessel Belgium

29.06.2018 Tuska Open Air Helsinki Finland

01.07.2018 Fusion Festival Lärz Germany

11.07.2018 Eistnaflug Neskaupstaður Iceland

13.07.2018 Eulenglück Braunschweig Germany

14.07.2018 Dong Open Air Neukirchen-Vluyn Germany

27.07.2018 Metaldays Tolmin Slovenia

03.08.2018 Wacken Open Air Wacken Germany

05.08.2018 Sylak Open Air Saint-Maurice-de-Gourdans France

10.08.2018 Sonic Blast Moledo Moledo Portugal

12.08.2018 Bloodstock Derbyshire England

25.08.2018 Reload Festival Sulingen Germany

Kommentare

