Die Thüringer Death Metaller DESERTED FEAR veröffentlichen ein 7 Inch Vinyl mit den Bonus Tracks ihres aktuellen Album „Dead Shores Rising“!

Die Band dazu:

„Viele Vinylfreunde fanden es doof, dass es die beiden Bonustracks des DEAD SHORES RISING Digis damals nicht mit auf das Vinyl geschafft haben, auch digital sind diese nicht erhältlich. Deshalb haben wir uns also entschlossen eine limitierte 500er Auflage 7 Inches selbst zu produzieren und für das Cover hat uns kein geringerer als Mark Riddick ein fettes Artwork gezeichnet! Ein passendes T-Shirt gibt es auch dazu und natürlich setzen wir uns wieder hin und handnummerieren die Vinyls alle. :-)“

Seite A: A Morbid Vision

Seite B: The Path Of Sorrow (feat. Tomas Lindberg – At The Gates)

Jetzt bestellen! -> http://www.desertedfear.de/index.php/shop

Außerdem gibt es das neue Tourshirt mit allen 2018er Dates, wer es auf dem Konzert versäumt oder keins mehr abbekommt, kann sich im Shop noch eins ergattern!

Hier gehts zum Tourshirt! -> http://www.desertedfear.de/index.php/shop/product/view/10/71

DESERTED FEAR Live:

14.04.2018 – Dettelbach – Metal Franconia

30.04.2018 – Landshut – Alte Kaserne

04.05.2018 – Wien (AT) – Escape

05.05.2018 – Trofaiach (AT) – Feel The Noise Fest

26.05.2018 – Visbek – …Rockt Open Air

30.06.2018 – Gardelegen – Metal Frenzy

21.07.2018 – Weil am Rhein – Baden in Blut

02.08.2018 – Wacken

10.08.2018 – Schlotheim – Party.San Metal Open Air

24.08.2018 – Wörrstadt – Neuborn Open Air

02.-03.11.2018 – Weißenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

21.12.2018 – Oberhausen – Turbinenhalle

22.12.2018 – Osnabrück – Hyde Park

27.12.2018 – Andernach – JUZ Live Club

28.12.2018 – Stuttgart – LKA Longhorn

29.12.2018 – Leipzig – Haus Auensee

