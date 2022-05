Schwarzburger Metalwiese V vom 24.06. bis 26.06.2022 in Berka (Sondershausen) (Vorbericht)

Eventname: Schwarzburger Metalwiese V

Bands: Macbeth, The Crimson Ghosts, Pilsator, Nameless Death, Abrogation, Grabak, Hangatyr, Infaust, Äera, Blakylle, Pure Massacre, Madenfraß

Ort: Berka (99706 Sondershausen)

Datum: 24.06 – 26.06.2022

Kosten: WE-Ticket: 45,00 € / Tagesticket-Freitag: 30,00 € / Tagesticket-Samstag: 30,00 €

Die Tickets könnt ihr hier bestellen: https://www.runa-events.com/Shop-H%C3%B6llenmarkt/Tickets-c112214094

Genre: Metal, Black Metal, Death Metal, Pagan Metal, Horrorpunk

Link: https://www.runa-events.com/metalwiese

„Hallo Fans der musikalischen Rasenspiele und herzlich willkommen auf der Schwarzburger Metalwiese. Wir sind ein kleines Festival mit familiärem Flair für Freunde der härteren Gangart. Wer neben bereits etablierten Bands gern auch mal eine neue entdeckt und Newcomern eine Chance gibt, ihr musikalisches Können zu zeigen, ist bei uns genau richtig. Einen Teil des Erlöses spenden wir am Ende an soziale Projekte. Unser Motto – Spaß haben und Gutes tun!“

So steht es auf der Homepage der Schwarzburger Metalwiese und genau das ist es, was den Metal Underground ausmacht. Das ist der Spirit, der eben auch ein derartiges Festival so sympathisch und auf jeden Fall besuchenswert macht. Die mittlerweile fünfte Ausgabe der Schwarzburger Metalwiese steht nun an. Vom 24. Juni bis zum 26. Juni geben sich einige Größen des Undergrounds, Undergroundlegenden und Newcomer die Klinke in die Hand und werden euch auf der Metalwiese Berka (Sondershausen) ordentlich einen unbunten Strauß der Melodien um die Ohren blasen und eure Matten zum Wehen bringen

Neben den Headlinerbands wie Macbeth aus Thüringen, Grabak aus Sachsen, The Crimson Ghosts aus Nordrhein-Westfalen und Hangatyr aus Thüringen haben die Macher von Runa Events & Productions mit den Bands Pilsator, Namesless Death, Abrogation, Infaust, Äera, Blakylle, Pure Massacre und Madenfraß gebucht.

Freut euch also auf ein schwarzes, dunkles Potpourri des metallischen Untergrundes.

Auf Facebook könnt ihr euch auch schon einen Überblick über das verschaffen, was euch dann Ende Juni erwartet – wir haben hier schon mal die Bands für euch:

Freitag, 24.06.2021

Macbeth (Schwermetal / Thüringen – https://youtu.be/CNbkB-F_0BU

The Crimson Ghosts (Horrorpunk / Köln) – https://youtu.be/VXsXYc-PlfA

Pilsator (Thrasch Hardcore / Treffurt) – https://youtu.be/e4EgMAedot4

Nameless Death (Death Metal/Thüringen) – https://youtu.be/PK8uY_bgHOw

Abrogation (Melodic Death Metal ) – https://youtu.be/HYD049wH6P4

Samstag, 25.06.2021

Grabak (Black Metal – Leipzig – https://youtu.be/UK1X-DhHNzs

Hangatyr (Black Metal / TH – SN ) – https://youtu.be/0rmzx9m6rfY

Infaust (Black Metal – Thüringen) – https://youtu.be/Kk7cIu0k28k

Äera (Post Black Metal – NRW ) – https://youtu.be/25C6bdf_9HQ

Blakylle (Pagan Metal – Hessen / Fulda) – https://youtu.be/gLYEAcvU7H4

Pure Massacre – (Death Metal SN/ ST) – https://youtu.be/zrj6c_fHbB8

Madenfraß (Death Metal Sangerhausen) – https://youtu.be/1pEXxWbYygg

Veranstaltung auf Facebook: https://www.facebook.com/events

Schwarzburger Metalwiese auf Facebook: https://www.facebook.com/profile

Schwarzburger Metalwiese auf Instagram: https://www.instagram.com/schwarzburgermetalwiese