Lost Society: kündigen neues Album „If The Sky Came Down“ an – enthüllen erste Single & Video „112“

Nur zwei Jahre nach ihrem unglaublich erfolgreichen letzten Album No Absolution melden sich die finnischen Modern-Metaller Lost Society mit der ersten Single aus ihrem kommenden Manifest If The Sky Came Down, das am 30. September über Nuclear Blast erscheinen wird, zurück.

Frontmann Samy Elbanna gibt einige Einblicke:

„Das kommende Album ist eine Darstellung dessen, wie man die Welt sieht, nachdem man sich mit der Tatsache abgefunden hat, dass alle Hoffnung verloren ist. Eine Welt, in der alle deine Unsicherheiten und schlimmsten Ängste zum Leben erwachen.

Das ist meine Geschichte, und mit 112 fängt alles an. Es ist der Moment, in dem du merkst, dass dein Leben aus den Fugen geraten ist und du endlich ganz ehrlich zu dir selbst sein und zugeben kannst: Es geht dir nicht gut. Es hat etwas unglaublich Reinigendes und Gelassenes, loszulassen und endlich mit dem Aufbau von etwas Neuem zu beginnen. Seit ich den Text und den Refrain zu diesem Song geschrieben habe, war mir klar, dass dies der erste Song ist, den die Leute auf dem Album hören müssen.“

Er fährt fort:

„Während der Aufnahme des Albums hatte ich ein paar verschiedene Musikvideo-Ideen zusammengestellt, die ich unbedingt für das Album machen wollte – und die Zusammenfassung, die ich für 112 hatte, war einfach etwas, von dem wir wussten, dass wir es machen mussten.

Das Amazing Vita Pictura Team hat die Idee sofort aufgegriffen und sie weiterentwickelt, und ich denke, dass wir zusammen etwas absolut Magisches geschaffen haben.

Das Musikvideo stellt das gesamte Thema des Albums dar, insbesondere das Gefühl, von dem der Track selbst spricht. Man macht eine Phase durch, in der man das Gefühl hat, immer wieder zur gleichen Zeit, am gleichen Ort und mit den gleichen Gefühlen aufzuwachen, ohne dass einem jemand hilft. Du versuchst, deine eigene „Höllenschleife“ zu durchkreuzen, aber du fällst einfach immer wieder hin und findest dich dort wieder, wo du angefangen hast.“

Hört euch die Single hier an: https://bfan.link/LostSociety-112

Die fruchtbare Zusammenarbeit mit Produzent und Co-Autor Joonas Parkkonen, die auf dem Vorgängeralbum No Absolution begann, setzt sich auf diesem neuen Meisterwerk fort. Sie haben eine unglaubliche Chemie gefunden, die das ehrgeizigste, vielseitigste und innovativste Album der Bandkarriere hervorgebracht hat … bis jetzt.

Pre-Save: https://bfan.link/LS-Album

Lasst Seuch diese wunderbaren Formate nicht entgehen:

Jewelcase CD

Digipack m/ Banderole

1LP-Hülle mit Banderole Orange Transparent

1LP-Hülle mit Banderole Orange Transparent/Red Splatter

1LP-Hülle mit Banderole Weiß (Band)

1LP-Hülle mit Banderole Schwarz (Band)

Erlebt Lost Society live auf Festivals:

June 02 FI Rockfest, Hyvinkää

June 17 FI Metal Capital Festival, Oulu

July 01 FI Tuska Festival, Helsinki

July 08 FI Ruisrock, Turku

July 22 FI John Smith Rock Festival, Laukaa

Aug 05 DE Wacken Open Air

Aug 9-13 CZ Brutal Assault, Jaromer

Aug 13 UK Bloodstock Festival, Derbyshire

Lost Society – Line-Up:

Samy Elbanna | Gesang, Gitarre

Arttu Lesonen | Gitarre

Mirko Lehtinen | Bass

Taz Fagerström | Schlagzeug

