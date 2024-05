Threshold: veröffentlicheb remastered Versionen von „Wounded Land“ und „Psychedelicatessen“

Die britische Progressive Metal-Band Threshold kündigt die Veröffentlichung neu gemischter und remasterter Versionen ihrer früheren Alben an. Die Kampagne beginnt mit den Debüts Wounded Land aus dem Jahr 1993 und Psychedelicatessen aus dem Jahr 1994. Diese Alben, die das Fundament für Thresholds einzigartigen progressiven Sound legten, werden in verschiedenen Formaten, darunter limitierte Vinylausgaben, sowie mit Bonusmaterial auf CD erscheinen. Mit den Rückkehrern Damian Wilson und Glynn Morgan an den Gesangsmikrofonen führen Threshold außerdem ihre Threshold Through Time-Tour durch Europa im Oktober dieses Jahres durch. Die Veröffentlichung der remasterten Alben ist bereits auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Wounded Land Re-issue Formate:

– 2LP, trans green, limited 1100 copies

– CD

Psychedelicatessen Re-issue Formate:

– 2LP, trans violet, limited 1100 copies

– CD

Threshold Through Time Tourdaten: