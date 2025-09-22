Watain: kündigen letztes Album an

Watain haben in einem düster-feierlichen Statement ihre Auflösung angekündigt. Demnach wird die Black-Metal-Band zu ihrem 30-jährigen Jubiläum in drei Jahren ihr achtes und zugleich letztes Studioalbum veröffentlichen. Danach werde Watain „zurückkehren, ungebrochen und unbesiegt, in das chaotische Urfeuer, dem sie einst entsprungen sind.“

In der Mitteilung aus dem „Temple of Watain“ bezeichnet die Band das finale Album als Schlusspunkt eines drei Jahrzehnte währenden „magischen Werks“. Bis dahin seien noch drei Jahre voller neuer Musik, Konzerte und weiterer Aktivitäten geplant, bevor Watain endgültig das Kapitel schließen.

„Nehmt diese Botschaft nicht als Abschied“, schreiben die Musiker, „sondern als erste Note eines sakrificiales Requiem – und als Einladung, diese letzten Jahre mit uns zu gestalten.“