Arjen Anthony Lucassen: hat neues Soloalbum „Songs No One Will Hear“ und Video zu „The Clock Ticks Down“ veröffentlicht

Am Freitag, dem 12. September, erschien Arjen Anthony Lucassens Soloalbum Songs No One Will Hear bei InsideOutMusic.

Ganz im Stil von Lucassens visionärer Arbeit bietet das Album eine abwechslungsreiche Reise – von monumentalen, epischen Klangwelten bis hin zu leichteren, verspielten Songs – und beleuchtet dabei sowohl die hellen als auch die dunklen Seiten der menschlichen Natur.

Arjen über die neue Single: „Was würden die Menschen tun, wenn sie nur noch fünf Monate zu leben hätten – wegen eines Asteroideneinschlags? Im ersten Song des Albums, The Clock Ticks Down, begegnen wir Menschen, die ganz unterschiedlich reagieren. Eine Frau schließt sich in ihrem Zimmer ein und weigert sich, sich der Realität zu stellen. Ein alter Mann versucht, nach jahrelangem Schweigen Kontakt zu seinem Sohn aufzunehmen. Während die Welt langsam zerfällt, wird die Lage immer realer. Also: Macht euch bereit für eine Mischung aus Emotionen und verschiedenen musikalischen Stilen!“

Das Album wird begleitet von der Erzählstimme von Mike Mills (Toehider) sowie Gastbeiträgen von Irene und Floor Jansen (Nightwish, After Forever), Robert Soeterboek, Marcela Bovio und Patty Gurdy, die dem Album zusätzliche Tiefe und Vielfalt verleihen.

Das Album ist erhältlich als:

● Deluxe-36-seitiges Artbook (inkl. 3 CDs und Blu-ray 5.1 Surround-Mix) – für das ultimative Hörerlebnis

● CD-Digipak

● 2LP Gatefold-Vinyl (inkl. Bonustracks & Cover Track)

● Digitales Album