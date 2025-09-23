Outlaw: veröffentlichen zweite Single/Video zu „Those Who Breathe Fire“ feat. Georgios von Dödsrit vom kommenden Album

Die 2015 in São Paulo gegründete Band Outlaw erhebt sich als ein wilder Schrei aus den tiefsten Tiefen der Rebellion. Eine Flamme, die lange durch die Angst der Menschen zum Schweigen gebracht wurde. Was im Herzen Brasiliens begann, überschritt bald die Grenzen ihres Geburtsorts und fand seinen neuen Standort in Dresden, Deutschland, wo die Band ihr Handwerk zu einer Waffe des kompromisslosen Black Metal verfeinerte.

Seht euch hier das Video zur zweite Single Those Who Breathe Fire feat. Georgios (Dödsrit) an:

Video von Alexander „Witchfinder“ Aguiar und David Hartmann

In den letzten zehn Jahren hat Outlaw drei Studioalben und eine EP veröffentlicht, wobei jeder Schritt eine tiefere Abwärtsbewegung auf ihrem eigenen Weg darstellt. Ihre Musik ist in Dunkelheit getaucht, wird jedoch von einem unermüdlichen Drang erleuchtet, das Gewöhnliche zu überwinden und Wut, Hingabe und Tod in Klanglandschaften zu kanalisieren, die ebenso gewalttätig wie kathartisch sind.

Mit dem kommenden Album Opus Mortis eröffnet Outlaw ein neues Kapitel. Es ist ihr ehrgeizigstes und zerstörerischstes Werk bis heute. Ein Angebot, das das Wesen der Band verkörpert: roh, visionär und ungebunden.

Opus Mortis – Trackliste:

1. Blaze Of Dissolution

2. Through The Infinite Darkness

3. The Crimson Rose

4. A Million Midnights

5. Those Who Breathe Fire

6. A Subtle Intimation

7. Ruins Of Existence

Outlaw online:

https://www.facebook.com/OutlawBlackMetal

https://www.instagram.com/outlawblackmetal