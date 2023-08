Heretoir: supporten drittes Studioalbum auf ihrer Headliner-Tour im Oktober

Heretoir gehen im Oktober auf Headliner-Tour zum Support ihres neuen 3. Studioalbums Nightsphere.

Firtan & Outlaw werden auf dieser Tour als Special Guests dabei sein.

Heretoir – Tourdaten Oktober:

20.10.2023 – Oberhausen, Helvete

21.10.2023 – Leipzig, Hellraiser

22.10.2023 – Giessen, MUK

23.10.2023 – München, Feierwerk

24.10.2023 – Wien (AT), Escape

25.10.2023 – Pilsen (CZ), Pod Lampou

26.10.2023 – Nürnberg, Golden Nugget

27.10.2023 – Ghent (BE), Asgaard

28. + 29.10.2023 – Maastricht (NL), Samhain Festival

Nightsphere – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Sanctum – Nightsphere Part I

2. Twilight Of The Machines

3. Pneuma

4. Glacierheart – Nightsphere Part II

5. The Death Of Man

Heretoir online:

https://www.facebook.com/heretoir

https://www.instagram.com/heretoir_official/

https://www.youtube.com/@HeretoirOfficial