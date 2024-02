The Feelgood Mclouds – Dance With Broken Bones

Die Saarbrücker Folk Rock und Punkrock Kapelle The Feelgood Mclouds hat im November ihr neustes Album Dance With Broken Bones veröffentlicht. Der Name der Platte ist quasi Programm. Ein hoher Partymodus, Dudelsäcke, Banjos und gesellige Lyrics lassen die sechs Musiker heißlaufen. Günther bringt die Tracks in seiner rauchigen Gesangstimme in die Ohren der Hörer. Vom Bier trinkenden Folk Rock bis hin zum hoch jauchzenden Punkrock – alles findet man in den 42 Minuten wieder. In zwölf Songs bekommen die The Feelgood Mclouds die nötige Abwechslung verankert und ziehen einen festen roten Faden, der die Nummern von Dance With Broken Bones wie auf einer Perlenkette auffädelt.

Begonnen wird mit Back In Life und dem Titeltrack Dance With Broken Bones. Letzterer entpuppt sich als absoluter Gassenhauer. Mit der nötigen Ernsthaftigkeit lassen sie die Krüge kreisen, ohne in einen albernen Status zu verfallen. Das Niveau ist in allen Belangen angemessen hoch und wird vom Konsumenten wohlwollend aufgenommen. Mit We Salute rollt das Sextett das nächste Fass zum Tresen und schließt dieses mit Head Up fröhlich schäumend an. Etwas ruhiger lassen sie es mit der Ballade 101 Drinks angehen, ohne das Kerngeschäft aus den Augen zu verlieren. Schließlich müssen bis zum Finale noch viele Biere getrunken werden. Bis es so weit ist, ziehen sie noch einmal den Stecker für den Schunkel-Modus von Cold Old River. Gut unterhalten, ist mit Tomorrow und No One Feierabend. Die leichte Kost liegt The Feelgood Mclouds, die mit Leichtigkeit durch die einfachen Tracks springen. Ohne das Irish oder auch Scottish Folk Rock-Rezept umzuschreiben, bringen sie Dance With Broken Bones mit Spielspaß und Charme ganz sicher in ihren Heimathafen. Wer die Band noch nicht kennt, sollte mal hineinhören, um den Groove der Deutschen zu spüren.

