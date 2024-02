Tygers Of Pan Tang: veröffentlichen neues Video/Single „Gangland – Live“

Willkommen zur ersten Single und dem ersten Video aus dem in Kürze erscheinenden Live-Album Live Blood von Tygers Of Pan Tang. Gangland, das erstmals auf dem kultigen Spellbound-Album erschien, ist seit seinem ersten Auftritt 1981 ein fester Bestandteil des Live-Sets der Tygers.

Bassist Huw Holding, der jüngste Neuzugang im Tygers-Lager, war erstaunt über die Reaktion auf Gangland, als er der Band beitrat. „Der Song tendiert eindeutig zur härteren Seite unserer Liveshow und das Publikum liebt ihn“, sagte er.

Gangland ist auch einer der ersten Songs, die der damals neue Sänger Jon Deverill mit der Band schrieb. Er beschrieb ihn kürzlich als „…eine Tirade gegen das Establishment, die Politiker und die Korruption in hohen Positionen – ziemlich aktuell im Jahr 2024, wie es scheint!“.

Gangland – Live ist am 23. Februar als digitale Single und Video erschienen. Seht euch das Video hier an:

Live Blood wird als Doppel-LP (schwarzes Vinyl, inklusive drei exklusiver Bonustracks), CD und digital am 26. April 2024 über Mighty Music veröffentlicht. Vorbestellungen sind hier möglich: https://targetshop.dk/tygers-of-pan-tang

Mighty Music sind stolz darauf, die Veröffentlichung eines Live-Albums der Tygers Of Pan Tang mit dem Titel Live Blood anzukündigen. Die Tygers, die zu den Urgesteinen der NWOBHM gehören, feiern derzeit ihr achtjähriges Bestehen bei Mighty Music. In dieser Zeit haben sie drei viel beachtete neue Alben veröffentlicht, von denen das letzte, Bloodlines, im Jahr 2023 von der Kritik durchweg positiv aufgenommen wurde. Die Band, mit Gitarrist Robb Weir an der Spitze, zusammen mit den langjährigen Mitgliedern Jack Meille (Gesang) und Craig Ellis (Schlagzeug), hat für Bloodlines zwei neue Mitglieder aufgenommen: Gitarrist Francesco Marras und Bassist Huw Holding. Live Blood enthält Material aus der gesamten Bandkarriere, darunter Songs aus den ersten vier Alben bei MCA Records sowie aus den letzten vier Alben mit neuem Material.

Jack Meille kommentiert:

“Recording a live album after all this time with the Tygers? I never thought I would experience it but with the Tygers Of Pan Tang I have learnt that the “impossible” is possible. Live Blood captures all the energy we deliver while playing our favourite songs live and raw!”.

The recording was made at The Patriot venue in Wales UK during the summer of 2023 and will arrive as a single CD and a double vinyl featuring additional tracks. The album will be preceded by the release of two singles: the live favourite Gangland from their legendary Spellbound album and the hidden gem Keeping Me Alive from Ambush.

Das letzte Wort überlassen wir Robb Weir:

“Every time we play a show we are asked when we are going to record a new live album. Our live show adds a new dimension to the old songs and allows us to stretch out a bit on the newer numbers”.

Live Blood – Tracklist:

A-Seite

1. Intro

2. Euthanasia

3. Keeping Me Alive

4. Love Don’t Stay

5. Gangland

B-Seite

6. Edge Of The World

7. Destiny

8. Back For Good

9. Only The Brave

C-Seite

1. Paris By Air

2. Do It Good

3. Insanity (Vinyl-Bonustrack)

4. Fire On The Horizon

5. A New Heartbeat

D-Seite

6. Slave To Freedom (Vinyl-Bonustrack)

7. Suzie Smiled

8. Hellbound

9. Love Potion No.9

10. Blood Red Sky (Vinyl-Bonustrack)

Tygers Of Pan Tang – Besetzung:

Robb Weir – Gitarre

Francesco Marras – Gitarre

Jack Meille – Gesang

Huw Holding – Bass

Craig Ellis – Schlagzeug

