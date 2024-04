Blutgott: das neue Studioalbum „Dracul Drakorgoth“ wird am 20.09. auf Massacre Records veröffentlicht

In 20 Jahren hat Sänger und Gitarrist Thomas Gurrath ein ganzes Banduniversum mit über 30 CDs auf mehr als 17 Alben von Debauchery, Blood God und Balgeroth geschaffen. Diese Dreifaltigkeit der Blutgötter hat er unter dem Namen Blutgott vereint. Musikalisch bewegt sich die Band zwischen den Genres Judas Priest, Slayer, AC/DC, Rammstein und Bolt Thrower. Es gibt stampfenden Death Metal, klassischen Heavy Metal und groovigen Hardrock, mal mit Kreischgesang, mal mit der markanten Monsterstimme, mal clean und alles dazwischen.

Die Texte – in deutscher und englischer Sprache – beschäftigen sich mit dem eigenen düsteren Fantasy-Universum der Band: der Welt der Blutgötter. Benannt nach den Blutgöttern – biomechanischen Vampirdrachen mit dämonischen Fähigkeiten.

Die drei berüchtigtsten sind Bal-Geroth, der Blutkönig von Knochenheim, Dracul Drakorgoth, der Blutgott der Ausschweifung und Setekh Drakorgaur, der Rote Drache. Zusammen bilden sie die Dreifaltigkeit der Blutgötter.

In den Kriegsgebieten der Vergangenheit und der Zukunft, auf der Erde, auf Eden, auf anderen Planeten und in der Hölle, kämpfen sie brutale Schlachten gegen Elfen, Menschen und Zwerge sowie andere Dämonen.

Dracul Drakorgoth – Tracklisting:

CD1 Debauchery Version

1. We Create Metal

2. Dracul Drakorgoth

3. Fire And Steel

4. Crusade Against Humanity

5. Overdrive Of Brutality

6. Dragonsteel

7. Blood For Balgeroth

8. Setekh Drakorgaur

9. Blood Demands Blood

10. Drakespawn

CD 2 Balgeroth Version

1. Drachenlegion

2. Dracul Drakorgoth

3. Feuer Und Stahl

4. Drachendivision

5. Blutgott Monsterhorde

6. Drachenstahl

7. Blut Für Balgeroth

8. Setekh Drakorgaur

9. Blut Verlangt Blut

10. Drachenbrut

CD3 Blood God Version

1. WeCreate Metal

2. Dracul Drakorgoth

3. Fire And Steel

4. Crusade Against Humanity

5. Overdrive Of Brutality

6. Dragonsteel

7. Blood For Balgeroth

8. Setekh Drakorgaur

9. Blood Demands Blood

10. Drakespawn

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Konzerte der verschiedenen Inkarnationen des Blutgott Metal-Universe haben in ganz Europa, Russland und Asien stattgefunden. Sie traten mit Doro, Saxon, Dismember, Napalm Death, Destruction und vielen anderen bekannten Bands aus der Metalszene auf und spielten auf großen Festivals wie Wacken, Summer Breeze und Bang Your Head. Die Alben sind regelmäßig in den Top50 der offiziellen deutschen Albumcharts.

Das neue Album Dracul Drakorgoth erscheint am 20. September und enthält zehn komplett neue Songs, einmal mit der Debauchery-Monster-Stimme, einmal mit der deutschen Balgeroth-Stimme und auch mit der Blood God Heavy Metal-Stimme. Erhältlich als 3CD Digi Pack, als limitierte Box und die Debauchery– und Balgeroth-Versionen jeweils als limitierte LP. Aufgenommen von Dennis Ward (Unisonic, Krokus, Helloween).

Außerdem gibt es die Blutfest Tour mit einer Blutgott Liveshow zum neuen Album und 20 Jahren Monster und Metal.

Blutgott online:

https://www.blutgott.com

https://www.facebook.com/blutgott666/

https://www.instagram.com/blutgott666