Armored Saint: veröffentlichen am 16.08. spezielle LP-Editionen der Alben „Revelation“ und „La Raza“ über Metal Blade Records

Die ikonischen Heavy Metaller Armored Saint werden ihre Alben Revelation und La Raza am 16. August über Metal Blade Records auf Vinyl neu veröffentlichen.

Revelation ist das fünfte Studioalbum der Band, das ursprünglich im Jahr 2000 auf Metal Blade Records erschien und nun zum ersten Mal auf Vinyl in den USA erhältlich ist. Der Song The Pillar wurde ursprünglich für den Horrorfilm Hellraiser III: Hell On Earth von 1992 geschrieben, in dem die Band einen Cameo-Auftritt als Bar-Band hat, die den Song Hanging Judge im Boiler Room Club spielt.

Bassist Joey Vera erinnert sich: „The story for The Pillar was that sometime in 1991 we were approached by the producers for Hellraiser to write a song for the end credits of the movie. They had already agreed to give us the song Hanging Judge and a part in the film. So we wrote The Pillar which later they passed on and instead they decided to go with Hell On Earth by Motörhead. If we’re gonna lose out, better that it’s by Motörhead!“

Revelation wurde von Vera mit dem ausführenden Produzenten Brian Slagel produziert, von Bill Metoyer gemischt und von Patrick W. Engel im Temple Of Disharmony im März 2024 für Vinyl gemastert.

Das Album wird als Doppel-LP mit dem Bonustrack No Me Digas in den folgenden Farbvarianten erscheinen:

– Velvet Violet Marbled (US)

– Crimson Red Marbled (EU)

– 180g Black (EU)

– Clear Lilac Marbled (EU – Ltd. 300)

– Clear w/ Red, Purple, Pink Splatter (EU – Ltd. 200)

Revelation – Tracklist:

A-Seite

1. Pay Dirt

2. The Pillar

3. After Me, The Flood

B-Seite

4. Tension

5. Creepy Feelings

6. Damaged

C-Seite:

7. Den Of Thieves

8. Control Issues

9. No Me Digas **

D-Seite:

10. Deep Rooted Anger

11. What’s Your Pleasure

12. Upon My Departure

** Bonustrack

La Raza ist das sechste Studioalbum von Armored Saint, das ursprünglich 2010 bei Metal Blade Records erschien. La Raza war zuvor nicht auf Vinyl erhältlich, abgesehen von einer limitierten UK-Veröffentlichung von 2010 und der Aufnahme des Albums in die limitierte VMP Anthology: The Story Of Metal Blade“, die 2021 veröffentlicht wurde.

La Raza wurde von Joey Vera produziert, von Bryan Carlstrom aufgenommen, von Bryan Carlstrom und Vera gemischt und von Patrick W. Engel im Temple Of Disharmony im März 2024 für Vinyl gemastert.

Die Platte wird in den folgenden Farbvarianten erscheinen:

– Smoke (US)

– 180g Black (EU)

– White Black Marbled (EU)

– Spooky Clear White (EU – Ltd. 300)

– Silver „Black Dust“ (EU – Ltd. 200)

La Raza – Tracklist:

A-Seite

1. Loose Cannon

2. Head On

3. Left Hook from Right Field

4. Get Off the Fence

5. Chilled

B-Seite

6. La Raza

7. Black Feet

8. Little Monkey

9. Blues

10. Bandit Country

Vorbestellung von Revelation und La Raza auf Vinyl unter: metalblade.com/armoredsaint

Armored Saint Live:

7/27/2024 Headbangers Open Air – Brande-Hörnerkirchen, DE

7/28/2024 Rampa Kultura – Goleniów, PL

7/30/2024 Hole 44 – Berlin, DE

8/01/2024 Wacken Festival – Wacken, DE

8/03/2024 Fezen Festival – Szekesfehervar, HU

8/04/2024 Rockstadt Extreme Fest – Transylvania, RO

8/06/2024 Randall Club – Bratislava, SK

8/07/2024 Brutal Assault Festival – Josefov, CZ

8/09/2024 Melkweg OZ – Amsterdam, NL w/ The Bites

8/10/2024 Turock – Essen, DE w/ The Bites

8/11/2024 Alcatraz Festival – Kortrijk, BE

8/13/2024 Rescue Rooms – Nottingham, UK w/ The Bites

8/14/2024 Rebellion – Manchester, UK w/ The Bites

8/16/2024 KK’s Steelmill – Wolverhampton, UK w/ The Bites

8/17/2024 The Dome – London, UK w/ The Bites

8/18/2024 Craufurd Arms – Milton Keynes, UK w/ The Bites

Mehr Infos zu Armored Saint findet ihr hier:

Armored Saint sind:

John Bush – Gesang

Jeff Duncan – Gitarren

Phil Sandoval – Gitarristen

Joey Vera – Bass

Gonzo Sandoval – Schlagzeug

Armored Saint online:

https://www.armoredsaint.com

https://www.facebook.com/thearmoredsaint

https://www.instagram.com/thearmoredsaint