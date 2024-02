Sigir – Rainmaker

Die aufstrebende finnische Melodic Death Metal Band Sigir hat am 03.11.2023 ihr Debütalbum Rainmaker über Gramophone Records veröffentlicht. In über 40 Minuten führen die Skandinavier durch sieben Stücke, die viele Merkmale aus ihrer Heimat aufweisen. Die Herkunft können Sigir nicht verleugnen. Merkmale von Children Of Bodom, alten Amorphis Tracks, Omnium Gatherum oder Norther schwingen bei den Männern aus Vesanto zweifelsohne mit. Kompositionen von vier bis sieben Minuten prägen das Debüt, in dem Sänger und Gitarrist Viljami Toikkanen die Fäden zieht. Mit an Bord der zweite Gitarrist Valtteri Pitkänen sowie Eetu Pennanen am Schlagzeug und Paavo Luttinen am Bass.

Sowohl düster als auch atmosphärisch gleiten sie mit dem Titeltrack in den ersten Longplayer. Härter als typische doomige Melodic Death Metal Bands wie Insomnium oder Swallow The Sun drehen sie eher ihre Kreise auf Children Of Bodom-Niveau. Was fehlt, das darf schon verraten werden – ganz klare Höhepunkte. Gut sortierte Tracks punkten mit geschickten Lyrics und einem zielstrebigen Songwriting, einzig und alleine der ein oder andere Hit will beim Debüt nicht im Kopf bleiben. Vorwerfen sollte man Viljami Toikkanen nichts, der mit zwei ehemaligen Kollegen von Ritual Of Terror versucht, sofort Fahrt aufzunehmen. Einzig neuer im Bunde Valtteri Pitkänen an der zweiten Gitarre, der sich auch erst 2021 dem Projekt angeschlossen hat, welches 2019 gegründet wurde. Donnernde Riffs, klirrende Gitarren und bissige Hooks prägen das Bild. Weitere Einflüsse der Truppe sind feine, thrashige Break Beats à la Wintersun. Ihr merkt schon, Sigir haben ganz genau bei den heimischen Kollegen hingesehen, wenn es um die Verarbeitung der eigenen Songs geht. Können sie diesen Deckmantel noch ablegen und mit eigenen Handschriften versehen, dürften sie bei vielen Headbangern punkten.

