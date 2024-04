Thornbridge – Daydream Illusion

Artist: Thornbridge

Herkunft: Alzenau, Bayern, Deutschland

Album: Daydream Illusion

Spiellänge: 47:43 Minuten

Genre: Power Metal

Release: 22.03.2023

Label: Massacre Records

Link: https://www.thornbridge.de

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Jörg „Mo“ Naneder

Lead-Gitarre, Background Gesang – Patrick „Pat“ Rogalski

Bass – Thomas „Tomi“ Göttlich

Schlagzeug – Vincent Bechtold

Tracklist:

Come On In! Daydream Illusion Kingdom Of Starlight I Am The Storm Sacrifice Island Of My Memories Send Me A Light Bird Of Salvation Final War My Last Desire Lost On The Dark Side

Thornbridge, Power Metal aus deutschen Landen. Die Band um Frontmann Jörg „Mo“ Naneder steht für melodischen, epischen Power Metal und kommt nun nach fünf Jahren Abstinenz mit ihrem dritten Album Daydream Illusion um die Ecke. Alzenau in Bayern, ein Steinwurf zur hessischen Grenze, ist die Heimat dieser Band, die sich auch international mit ihrer Qualität nicht zu verstecken braucht. Auch das neue Album knüpft daran nahtlos an. Zwar hat sich der Stil leicht verändert, ist dadurch aber noch gefälliger und melodiöser geworden. „Melancholisch und magisch“, wie der Vertrieb die Scheibe bewirbt, würde ich es allerdings nicht nennen. Ein klarerer Gesang als in der Vergangenheit zeichnet das als Konzeptalbum ausgelegte Werk aus. Es erzählt die Geschichte eines Jungen, der versucht, seine Traumwelt und ihre Charaktere vor dem Terror zu retten. Der Junge ist mit Zerstörung und Gewalt in seinem realen Leben in fragwürdiger und unmenschlicher Form konfrontiert. Es handelt sich um „Heilmethoden“ und Operationen in einer Irrenanstalt im frühen viktorianischen Zeitalter. Thornbridge haben das Album in Eigenregie produziert. Das Mixing/Mastering nahm Sebastian „Seeb“ Levermann der Greenman Studios vor. Das Cover Artwork stammt von Juanjo Castellano Rosado. Der beliebte Grafiker arbeitet seit über 20 Jahren für unzählige Bands, erstellt Cover und Logos wie am Fließband.

Come On In! ist ein eineinhalb Minuten langes Intro, das ich so bei Symphonic Metal erwartet habe. Der namensgebende Song des Albums Daydream Illusion erschien bereits am 24.01.2024 als erste Single und machte Lust auf diese Scheibe. Melodiöser, nicht ganz so hart wie die Vorgänger. Die Erwartungshaltung war danach groß. Diese wird mit Kingdom Of Starlight erfüllt. Bis hierhin liefern Thornbridge einen bombastischen Einstieg ab. I Am The Storm, die dritte Single vom 05.03.2024, beginnt mit einem Drumsolo, um dann ein fettes Gitarrenbrett abzuliefern. Sacrifice schließt sich im Tempo an. Nicht allzu hart, aber überaus melodiös. Hier fällt mir erst auf, dass der Gesang deutlich cleaner als auf den Voralben ist. Ich habe sie lange nicht mehr gehört … Eine Gesangspassage ist störend lang. Das Tempo des Intros von Island Of My Memories nimmt Fahrt heraus. Auch der Song kommt schwer in die Gänge. Es ist scheinbar eine Vorbereitung auf Send Me A Light, die erste echte Ballade der Band. Bird Of Salvation gibt dann wieder etwas mehr Gas, kommt aber im Verhältnis fast nicht über einen Midtempo-Song heraus. Ein gefühlvoller Track. Der Final War schließt sich nahtlos daran an. Ein emotionaler Chor leitet das Ende des Krieges ein. My Last Desire war die zweite Single vom 13.02.2024 und läutet das emotionale Ende des Albums ein. Endlich wieder auf Drehzahl, erfüllt der Song die Erwartungen an das Konzept. Lost On The Dark Side sorgt für den hoffnungsvollen Abschluss des Albums.

Neben den üblichen digitalen Formaten im Download und Stream wird das Album auf dem üblichen CD-Digipak erhältlich sein. Eine limitierte Vinyl ist in Red beziehungsweise Black erhältlich und wird erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sein.