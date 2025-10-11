Outlaw: veröffentlichen dritte Single „A Subtle Intimation“ vom kommenden Album „Opus Mortis“

Outlaw haben jetzt ihre dritte Single A Subtle Intimation vom kommenden Album Opus Mortis veröffentlicht, dass am 31. Oktober über AOP Records erscheint. Seht euch das Video hier an:
Mit dem kommenden Album Opus Mortis eröffnen Outlaw ein neues Kapitel. Es ist ihr bisher ambitioniertestes und zerstörerischstes Werk. Ein Angebot, das das Wesen der Band verkörpert: roh, visionär und ungebunden.
Mehr Informationen zu Outlaw und ihrem kommenden Album Opus Mortis findet ihr hier:
