Fortune Teller: Bühne frei für die Europa-Premiere mit fünf Shows

Fortune Teller, eine der spannendsten Neuentdeckungen im Power- und Female Fronted Metalbereich aus Großbritannien, begeben sich zum allerersten Mal auf das Festland Europas. Die UK-Band, die mit ihrem Debüt Savage Seas bereits die Szene aufhorchen ließ, bringen mit ihrem zweiten Track The Fortune Teller eine finstere Legende von Schicksal, Rache und teuren Bündnissen ins Spiel.

Auf dieser Embrace The Storm-Tour senden Fortune Teller ein mächtiges Ausrufezeichen: Theresa Smith am Mikrofon verleiht jeder Zeile Wucht und Verletzlichkeit zugleich, vermischt sich mit Ross McLennans riffstarken Gitarren, Meyrick De La Fuentes orchestraler Magie und Ian Rocketts filigranen Melodien zu einer Klanglandschaft, die klassisches Power Metal-Herz und moderne Produktion in sich trägt. Ihre Musik wurde bereits gelobt als Emotionales, das gleichzeitig ein Headbanger-Gefühl vermittelt.

Und nun heißt es: Bühne frei für die Europa-Premiere – eine Tour mit fünf mitreißenden Shows in den Niederlanden, Belgien und Deutschland:

05.11.2025 Sound Dog – Breda – Niederlande Support: Queen Of Spades

06.11.2025 ´t Wit Paard Heist-Op-Den-Berg – Belgien Support: 69.0 FM

07.11.2025 Klosterschänke Georgsmarienhütte – Deutschland Special Guest of: Tomb Of Giants

08.11.2025 Ragnarok Bree – Belgien – Special Guest of: Secret Rule

09.11.2025 GrauBau – Stutensee – Deutschland Support: Ruptured Eardrums