02.11.2025 20:00 – Ton Steine Scherben feat.: Birte Volta

Gibt es eine deutsche Rock-Band, von der die meisten Songs auch nach über 50 Jahren kaum etwas an Aktualität verloren haben? Wahrscheinlich nicht viele, aber mit Sicherheit eine: Ton Steine Scherben. Ton Steine Scherben wurde 1970 in West-Berlin von R. P. S. Lanrue, (bürgerlich Ralph Peter Steitz), Rio Reiser (bürgerlich Ralph Möbius), Kai Sichtermann und Wolfgang Seidel gegründet, die damals alle um die 20 Jahre alt waren. Nach dem frühen Tod ihres Sängers Rio Reiser (†1996) stand die Band im neuen Jahrtausend in verschiedenen Formationen wieder auf der Bühne. Zwei Ur-Scherben touren noch bis heute durch deutschsprachige Länder: Kai Sichtermann (Bass, seit 1970) und Drummer Funky K. Götzner (ab 1974, jetzt Cajón). Ab April 2023 spielen sie zusammen mit der Singer/Songwriterin-Nomadin Birte Volta (Gesang, Gitarre). Birte verinnerlicht sowohl den Folk-Blues als auch den daraus entstanden Rock’n’Roll mit Leidenschaft und Poesie und greift auf langjährige Straßen- und Bühnenerfahrung im In- und Ausland zurück, mit ihrem Solo-Projekt sowie als Sängerin und Gitarristin in diversen Formationen dieser Genres. Das Trio schöpft aus dem Repertoire Rio Reiser`s, R.P.S. Lanrue´s und der Scherben und hält die Erinnerungen an eine rebellische Zeit wach: Die Radikalität der Scherben, die eine gelebte Alltags-Radikalität war mit Werten, Herz und Idealen!

05.11.2025 20:00 Pro-Pain, Out Of Step

Über das New Yorker Quartett Pro-Pain muss man nicht mehr viele erklärende Worte verlieren. Seit ihrem bahnbrechenden Debütalbum Foul Taste Of Freedom, das Anfang der Neunziger für diverse Preise nominiert wurde, hat sich die Band um Sänger/Bassist Gary Meskil die Zuneigung und den Respekt unzähliger Fans in aller Welt erspielt und gilt heute zu Recht als wahre Hardcore Metal-Legende. Ihre sämtlichen Alben sind ein Ausbund an Intensität, Kompromisslosigkeit, Inspiration und Ehrlichkeit. Chef Gary Meskil ist Idealist, musikalisch wie politisch, der auch mit weiteren rabiaten Veröffentlichungen keinen Deut von seiner unbarmherzigen Haltung abgewichen ist.

06.11.2025 19:00 Ad Infinitum, Seven Spires – Tulip (Into The Abyss – Tour 2025)

Ad Infinitum steht als eine beeindruckende Kraft in der modernen Metal-Szene, mit einem Sound, der eindringliche Melodien, wuchtige Riffs und dynamisches Storytelling vereint. Gegründet im Jahr 2018 von der charismatischen und vielseitigen Frontfrau Melissa Bonny, ist die Band rasant in den Reihen des Genres aufgestiegen und hat sich mit ihrer intensiven und eindrucksvollen Musik eine unverwechselbare Nische geschaffen. Ad Infinitums Debütalbum Chapter I: Monarchy aus dem Jahr 2020 markierte mit einem donnernden Auftakt ihre Ankunft und legte den Grundstein für einen unaufhaltsamen Aufstieg. Kurz darauf folgten Chapter II – Legacy im Jahr 2021 und Chapter III – Downfall im Jahr 2023.

Mit ihrem vierten Album Abyss verfeinerte die Band ihre Identität weiter und lieferte ein noch aggressiveres und klanglich komplexeres Werk ab, das die Grenzen des modernen Metal auslotet. Die kraftvolle Besetzung – mit Melissa Bonnys grenzenloser und vielseitiger Stimme, Adrian Thessenvitz filigraner und meisterhafter Gitarrenarbeit, Korbinian Benedicts treibendem und energiegeladenem Bassspiel sowie Niklas Müllers donnerndem und präzisem Schlagzeugspiel – erschafft eine Klanglandschaft, die zugleich monumental und intim ist und das gesamte Spektrum menschlicher Emotionen und Erfahrungen einfängt.

Ad Infinitum geht ihren Weg weiterhin mit unerschütterlicher Leidenschaft und Innovationskraft und zieht ihre Fans mit jeder Veröffentlichung tiefer in ihre fesselnde, immersive Welt. Als aufstrebende Stars der neuen Welle des modernen Metal bleiben sie entschlossen, neue musikalische Territorien zu erkunden und mit jeder kraftvollen Performance Erwartungen zu übertreffen.

07.11.2025 20:00 Queen May Rock

Alles, was die legendäre Musik von Queen ausmacht – 100% LIVE gesungen und gespielt. Queen May Rock ist mehr als eine reine Tribute-Band. Sie ist nicht als „look-a like“-Band konzipiert, die fünf Profimusiker bringen mit ihrer individuellen Note und unbändigen Spielfreude die pure Energie der Queen-Songs in einer einzigartig dynamischen Show auf die Bühne. Mit blindem Zusammenspiel, ausdrucksstarken Stimmen und energiegeladenem Entertainment erinnern sie an die Show der legendären britischen Band. Bohemian Rhapsody, I Want It All, Barcelona – unvergessliche und zeitlose Songs, die auch heute noch jedes Publikum begeistern.

08.11.2025 20:00 Kupfergold – Punch Drunk Poets

Kupfergold veröffentlichen im Sommer ihr neues Album und gehen damit im Herbst auf die Fasan Alarm Tour 2025 üh-üüh -denn wahre Fans haben schon lange akzeptiert, dass eine Kupfergold Show ohne Fasanenrufe keine Kupfergold Show ist. Klar, soweit? Klar soweit. Macht euch gefasst auf 14 mal Kupfergold in Deutschland und erstmals als Headliner auch in Österreich.

Kupfergold sind gerade der heiße Scheiß der deutschen Folk-Szene. Die bescheidenen Rheinländer um Frontfrau Bonnie Banks wissen selbst nicht genau, wie es dazu kam, aber arrangieren sich zunehmend damit, als “Newcomer-Sensation” und “Überflieger” bezeichnet zu werden. Ebenso arrangiert sich die Band mit immer größeren Bühnen, wie zum Beispiel beim Wacken Open Air, Summer Breeze, Rock Harz und vielen weiteren Festivals. Kupfergold ist ein fester Bestandteil der MPS-Familie geworden; hat sich nebenbei noch einen Namen im Kölner Karneval gemacht und von den ersten 13 eigenen Shows gleich 10 ausverkauft.

Reine Bambule für das Ohr! Punch Drunk Poets sind eine Band aus Paderborn, Köln, Münster und Berlin. Eine Melange aus Melancholie, Mundharmonika, Gitarren, Drums, Bass und Gesang. Wir sind der Soundtrack zu deinem ersten Date…und zu deinem letzten, für den ersten Atemzug nach dem Aufstehen und die Kippe danach, für Autofahrten im Regen und nackte Füße auf heißem Sommerasphalt, zum Torkeln und Tanzen in den Gassen deines Heimathafens und dem Liebesbrief an der letzten Litfaßsäule – irgendwo zwischen Pop, Alternative und Rock. Kurz: Zwischen Proleten und Poeten.

11.11.2025 19:30 Deafheaven – Potrayal Of Gulit, Zeruel

12.11.2025 20:00 Cryptosis und Terminalist (Ausverkauft)

13.11.2025 19:45 Blackbriar und Forever Stil (A Thousand Little Deaths-Tour 2025)

14.11.2025 20:00 Artillery, Toxic Hazard und Thrashing Pumpguns

Die Dänen Artillery mögen sich zwar schon Mitte der 1980er an der Spitze der Thrash-Bewegung etabliert haben, sind aber auch knapp 40 Jahre später noch eine Killer-Band.

Mit ihrem angemessen betitelten zehnten Album X beweisen sie einmal mehr, dass sie als Schmiede von erbarmungslos harten und unverfälschten Edelstahl nichts verlernt haben. „Wir wollten unsere Markenzeichen beibehalten, also typische Riffs und Hook-Lines in Verbindung mit Aggression und Melodie“, erklärt Gitarrist Michael Stützer. „Die Band versucht stets, Melodic Thrash mit Elementen der Heavy-Bands der ´70er und ´80er zu verschmelzen, wobei wir diesmal auch neue Sachen ausprobiert haben. Beim Komponieren brauchen wir uns kaum selbst zu motivieren, denn wir lieben, was wir tun.“

16.11.2025 – 20:00 – Harpyie und Mythemia

Nach einem erfolgreichen Live-Jahr 2024 mit mitreißenden Shows auf der Eisheiligen Nacht Tour mit Svbway To Sally und großen Festivalauftritten gehen Harpyie endlich auf ihre lang ersehnte Voodoo-Tour 2025.

Ihr aktuelles Album Voodoo erreichte Platz 21 der deutschen Albumcharts und wird nun live gefeiert. Die neuen Songs entfalten auf der Bühne ihre ganze Kraft und laden zu einer rauschenden Voodoo Messe ein. Bei Harpyie Konzerten sind die Gäste mehr als nur Fans – sie sind Teil der Familie. In der Freakshow ist jeder willkommen, denn Harpyie stehen für Vielfalt, Individualität und das Feiern des Andersseins. Ihr moderner Folk-Metal mit energiegeladenen Geschichten setzt neue Maßstäbe in der Szene.

Ein besonderes Highlight sind die Special Guests Mythemia. Gemeinsam mit Harpyie sorgen sie für unvergessliche Konzertabendevoll mit Folk, Rock und einer ordentlichen Priese Metal.

17.11.2025 20:00 Eclipse und Andy And The Rockets

21.11.2025 20:00 Sunken und Friisk

22.11.2025 20:00 Jan Hegenberg

23.11.2025 18:00 Guilt Trip

26.11.2025 20:00 Aephanemer, Valhalore, Dark Oath

27.11.2025 20:00 Gn’r Tribute

29.11.2025 20:00 Powerslave – Hamburg’s Tribute To The Beast

Seit über zwei Jahrzehnten stehen Powerslave für energiegeladenen, authentischen Iron Maiden Sound – direkt aus Hamburg auf die Bühnen der Republik. Mit Herzblut, Leidenschaft und technischer Präzision zollt die Band der britischen Metal-Legende Tribut – laut, kompromisslos und immer nah am Original. Ob Klassiker wie Run To The Hills, The Trooper, Fear Of The Dark oder epische Raritäten wie Rime Of The Ancient Mariner, Alexander The Great und Seventh Son Of A Seventh Son – Powerslave bringen die gesamte Bandbreite des Maiden-Universums live auf die Bühne. Die Setlist ist ein Feuerwerk aus Hymnen, Doublebass und Gitarren-Duellen. Ein echtes Highlight: Das alljährliche Special im Hamburger Logo, bei dem Powerslave ein besonderes Motto in ihrer Setlist zelebrieren für ihre treuen Hamburger Fans – mit authentischem Sound und viel Liebe zum Detail. Powerslave sind keine Kopie – sie sind eine Hommage. Mit ihrer mitreißenden Live-Show, ihrer Nähe zu den Fans und dem kompromisslosen Bekenntnis zum Metal lassen sie seit 1998 die Herzen aller Maiden-Fans höher schlagen.

30.11.2025 Vower, Giant Walker (EU Tour 2025)

Ob durch Freundschaft oder durch Anbetung und Respekt: wenn man ein Gelübde (im Englischen: „a vow“) ablegt, verpflanzt man sein Herz und seine Seele in jedes Detail, das dazu gehört. Es gibt kein Dazwischen. Zu dieser gegenseitigen Versicherung fühlten sich Rabea Massaad, Josh Mckeown, Rory McLean, Joe Gosney und Liam Kearley hingezogen, als das Schicksal sie zusammenführte. Nach über einem Jahrzehnt des Tourens und Arbeitens mit ihren bisherigen Bands Toska, Palm Reader und Black Peaks haben sie in den letzten Jahren ihre Erfahrung und Leidenschaft auf eine Weise genutzt, von der sie vorher nie gedacht hätten, dass sie dazu in der Lage wären.

Das Ergebnis ist Vower, ein Projekt, das seinen fünf Mitgliedern als neue Ausdrucksform innerhalb der Heavy-Musik dient. Es ist ein künstlerisches Vehikel, in dem nichts unmöglich ist und sich alles frei, frisch und unglaublich erfüllend anfühlt. Es ist sowohl ein Licht in der Dunkelheit als auch eine vertraute Gemeinschaft, die Geborgenheit bietet, und zugleich eine Plattform, die eine ursprüngliche Leidenschaft für diese gewaltigen Klänge wieder aufleben lässt.