Stray View: veröffentlichen ihren neuen Song „Break“

Stray View ist zurück mit einem explosiven neuen Track, der Fans dazu bringen wird, die Wiederholungstaste zu drücken. Die aufstrebende Metalcore-Band hat nach ihrem letzten Hit Vivid und den gemeinsamen Auftritten mit Sleep Theory im vergangenen Sommer viel Aufmerksamkeit erregt. Jetzt legen sie mit ihrem brandneuen Song Break nach – vielleicht ihrem bislang aggressivsten und emotionalsten Stück.

Nachdem Frontmann Dave Escamilla zunächst als Mitglied von Crown The Empire bekannt wurde, startet er nun mit Stray View richtig durch – und der Aufwärtstrend der Band scheint unaufhaltsam. Mit Break tritt die Band selbstbewusst ins Rampenlicht und eröffnet ein mutiges neues Kapitel unter dem Banner von Hopeless Records.

Stray View über den Song: „Für mich geht es in diesem Song im Kern darum, zu erkennen, dass es in deinem Leben bestimmte Menschen gibt, die nur nehmen – und um den Schmerz, der mit der Erkenntnis einhergeht, dass es dir ohne sie besser geht. Nichts ist jemals gut genug, alles ist immer deine Schuld. Du befindest dich in einem ständigen Zustand der Veränderung, um Standards zu erfüllen, die sie ständig anpassen. Du kannst nicht gewinnen – und wenn du schließlich am Ende deiner Kräfte bist, wirst du für deine Reaktion verantwortlich gemacht und ewig mit diesem Spiegelbild konfrontiert. Wenn du gehst, bedeutet das in gewisser Weise, dass sie recht hatten – aber es ist der einzige Weg, dem Kreislauf zu entkommen.“ Jake – Stray View

Hier könnt ihr euch den Song Break anhören: https://ffm.to/breaksv