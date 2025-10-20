Tribal Gaze: veröffentlichen weiteren Track aus ihrem brandneuen Album „Inveighing Brilliance“

Die texanischen Death-Metal-Hellions Tribal Gaze haben ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Inveighing Brilliance am 17. Oktober über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Albums haben Tribal Gaze einen neuen Visualizer für einen weiteren ihrer rasanten Heavy-Tracks The Irreversible Sequence vorgestellt, den ihr euch hier ansehen könnt:

Stauts sagt über den Track: „I probably listen to this song the most because its short and it just has parts that make me rewind it even though it’s our song and we’ve heard it a million times. The heavy parts in this song are the perfect representatives of the guitar tone our producer Taylor Young helped us achieve.“

Stauts kommentiert die Veröffentlichung des Albums wie folgt: „Dieses Album repräsentiert für uns eine andere Ära. Die Welt scheint wirklich ein anderer Ort zu sein als zu der Zeit, als das letzte Album herauskam. Dieses Album konzentriert sich weniger auf kreatives fiktionales Geschichtenerzählen und mehr auf echtes Gefühl von Gewalt. Wir fanden es angemessen, einen radikaleren Ansatz beim Schreiben der Riffs und Texte zu verfolgen.“

Seit ihrer Gründung vor nur vier Jahren hat die fünfköpfige Band mit ihrem charakteristischen, modernen Twist auf brutalen Old-School-Death schnell Zuhörer und Publikum auf der ganzen Welt erobert und sich an die Spitze ihrer Szene katapultiert. Mit einer ungezügelten Flut von Riffs durchbricht die Band die Menge mit einem intensiven, unerbittlichen neuen Album voller Chaos, das wütende Standout-Tracks wie To The Spoils Of Faith und Beyond Recognition enthält.

Mehr Informationen zu Tribal Gaze (inkl. der Tourdaten 2025) und dem brandneuen Album Inveighing Brilliance findet ihr hier:

