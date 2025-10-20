Electric Callboy: spielen am 16.11.2025 in der PSD Bank Arena in Düsseldorf

Das Warten hat ein Ende! Die mehrfach ausgezeichnete Band Electric Callboy freut sich, ihre lang erwartete Welttournee anzukündigen, die einige der legendärsten Arenen Europas mit ihrer energiegeladenen Performance zum Beben bringen wird. Bekannt dafür, weltweit große Veranstaltungsorte auszuverkaufen, verspricht Electric Callboy ein unvergessliches Live-Erlebnis voller mitreißender Beats, elektrisierender Riffs und unaufhaltsamer Energie, das die Grenzen der Live-Musik neu definiert.

„Wir können es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und diese Show zu unseren Fans auf der ganzen Welt zu bringen“, so Electric Callboy. „Jedes Konzert dieser Tour wird eine riesige Feier, und wir freuen uns darauf, jede Nacht unvergesslich zu machen. Wir haben intensiv an neuem Material und besonderen Überraschungen gearbeitet und sind bereit, dies zu unserer größten und elektrisierendsten Tour aller Zeiten zu machen.“

Bands: Electric Callboy

Datum: 16.11.2025

Ort: PSD Bank Arena, Düsseldorf

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Infos und Tickets findet ihr hier: https://www.psd-bank-dome.de/event/electric-callboy-16-11-2025