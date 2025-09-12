Tribal Gaze: veröffentlichen Video zur neuen Single „To The Spoils Of Faith“ (feat. Ross Hansen von Ingrown)

Die texanische Death-Metal-Band Tribal Gaze hat ihre nächste Single To The Spoils Of Faith veröffentlicht, auf der Ross Hansen von Ingrown mit Gesang und Gitarre zu hören ist. Diese Single stammt von ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Inveighing Brilliance, das am 17. Oktober über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Seht euch das Musikvideo hier an:
Streamt To The Spoils Of Faith hier: https://tribalgaze.bfan.link/to-the-spoils-of-faith
Zum neuen Song äußert sich Gitarrist Quintin Stauts: „Spoils was written with one purpose, to cause violence from start to finish. No guitar solos, nothing technical, just hammers for three minutes.“
Inveighing Brilliance – Trackliste:
1. Smiling From Their Chariots
2. Beyond Recognition
3. Emptying The Nest
4. Guarding The Illusion
5. To The Spoils Of Faith
6. Ruling In A Land With No God
7. The Irreversible Sequence
8. Inveighing Brilliance
9. Draped In Piercing Radiance
10. Lord Of Blasphemy
Mit einer kräftigen Dosis brennendem Old School Death Metal, der direkt in die Adern der modernen Metalszene injiziert wird, lassen Tribal Gaze auf ihrem mit Spannung erwarteten Nachfolger zu dem 2022 hochgelobten Album The Nine Choirs nichts unversucht.
Zu dem bevorstehenden Album Inveighing Brilliance fügt Stauts hinzu: „I think this album, like our others, is us trying to create memorable parts in songs. Parts that make you have to rewind and hear it again. The aim is always to make songs that we love listening to. We’re just trying to add something of value to the death metal world.“
Tribal Gaze werden Mitte November auf Tour durch Nordamerika gehen, um Inveighing Brilliance in diesem Herbst zu supporten, zusammen mit Cattle Decapitation, Aborted und Frozen Soul.
Tribal Gaze – No Fear For Tomorrow North American Tour 2025
w/ Cattle Decapitation, Aborted, Frozen Soul
11.16 Mesa, AZ @ The Nile Theater
11.18 Oklahoma City, OK @ Diamond Ballroom
11.19 Dallas, TX @ Granada Theater
11.20 San Antonio, TX @ Vibes Event Center
11.21 Houston, TX @ Bad Astronaut Brewing Co
11.22 Baton Rouge, LA @ Chelsea’s Live
11.24 Atlanta, GA @ The Masquerade
11.25 Tampa, FL @ The Orpheum
11.26 Ft. Lauderdale, FL @ Revolution Live
11.28 Charlotte, NC @ The Underground
11.29 Richmond, VA @ The Canal Club
11.30 Baltimore, MD @ Baltimore Soundstage
12.02 Brooklyn, NY @ Warsaw
12.03 Worcester, MA @ The Palladium
12.05 Montreal, QC @ Club Soda
12.06 Toronto, ON @ Concert Hall
12.07 Detroit, MI @ Saint Andrew’s Hall
12.09 Chicago, IL @ House of Blues
12.10 Minneapolis, MN @ First Avenue
12.12 Denver, CO @ Summit
12.13 Salt Lake City, UT @ Urban Lounge
12.15 Portland, OR @ Roseland Theater
12.16 Seattle, WA @ The Showbox
12.18 Sacramento, CA @ Ace of Spades
12.19 San Diego, CA @ Observatory North Park
12.20 Los Angeles, CA @ The Belasco
Die aus den verbrannten Landschaften Texas‘ stammenden Tribal Gaze kehren mit ihrem neuen Album Inveighing Brilliance zurück, einem Death Metal-Monolithen, der von uralter Gewalt und unerbittlicher Wahrheit geprägt ist. Kürzlich unter Vertrag bei Nuclear Blast Records, beschwört die Band Visionen von primaler Wut und nihilistischer Klarheit – ein Sound, der in der Rohheit des Old-School Death Metal verwurzelt ist, jedoch mit modernem Anspruch geschärft wurde. Der Name der Band, inspiriert von unsichtbaren Kräften, die aus tiefen Wäldern beobachten, sowie das drückende Gewicht ihrer Riffs, kanalisiert etwas Altes, Unbekanntes und gewaltsam Gegenwärtiges.
Inveighing Brilliance ist eine Meditation über die Illusion von Schönheit in der Natur und der Existenz und wie dies sowohl mit Mutter Natur als auch mit unserer elenden menschlichen Gesellschaft zusammenhängt. Selbst in Momenten des Lichts lauert die Brutalität – Eier werden aus Nestern gestohlen, Fleisch wird zum Überleben gerissen. Dieses Album zerlegt diese Dualität und offenbart das Leiden, das in jedem lebenden Moment eingebettet ist. Mit digitaler Kunst von Dom Pabon (Final Resting Place), sieht das Album aus und klingt wie ein verlorenes Reich, in dem die Realität unter dem Druck ihrer eigenen Widersprüche zerbricht.
Tracks wie Beyond Recognition und To The Spoils Of Faith vertiefen diese apokalyptischen Themen. Ersterer stellt sich eine äußere Kraft vor, die die Menschheit im Urteil über ihre Arroganz auslöscht, untermalt von einigen der härtesten Riffs der Band bis dato – schwankend zwischen Chaos, Groove und schierer Zerstörung. Letzterer brodelt vor mechanischer Wut und Verachtung für blinden Glauben, mit einem Timing, das an Meshuggah erinnert, und Texten, die den Glauben in seine eigene ironische Hölle ziehen. Über das gesamte Album hinweg fangen Tribal Gaze die Gewalt von Gedanken und Klängen in gleichem Maße ein – kompromisslos und lebhaft selbstbewusst.
Tribal Gaze
