Tribal Gaze: veröffentlichen Video zur neuen Single „To The Spoils Of Faith“ (feat. Ross Hansen von Ingrown)

Die texanische Death-Metal-Band Tribal Gaze hat ihre nächste Single To The Spoils Of Faith veröffentlicht, auf der Ross Hansen von Ingrown mit Gesang und Gitarre zu hören ist. Diese Single stammt von ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Inveighing Brilliance, das am 17. Oktober über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Seht euch das Musikvideo hier an:

Streamt To The Spoils Of Faith hier: https://tribalgaze.bfan.link/to-the-spoils-of-faith

Zum neuen Song äußert sich Gitarrist Quintin Stauts: „Spoils was written with one purpose, to cause violence from start to finish. No guitar solos, nothing technical, just hammers for three minutes.“

Inveighing Brilliance – Trackliste:

1. Smiling From Their Chariots

2. Beyond Recognition

3. Emptying The Nest

4. Guarding The Illusion

5. To The Spoils Of Faith

6. Ruling In A Land With No God

7. The Irreversible Sequence

8. Inveighing Brilliance

9. Draped In Piercing Radiance

10. Lord Of Blasphemy

Mit einer kräftigen Dosis brennendem Old School Death Metal, der direkt in die Adern der modernen Metalszene injiziert wird, lassen Tribal Gaze auf ihrem mit Spannung erwarteten Nachfolger zu dem 2022 hochgelobten Album The Nine Choirs nichts unversucht.

Zu dem bevorstehenden Album Inveighing Brilliance fügt Stauts hinzu: „I think this album, like our others, is us trying to create memorable parts in songs. Parts that make you have to rewind and hear it again. The aim is always to make songs that we love listening to. We’re just trying to add something of value to the death metal world.“

Tribal Gaze werden Mitte November auf Tour durch Nordamerika gehen, um Inveighing Brilliance in diesem Herbst zu supporten, zusammen mit Cattle Decapitation, Aborted und Frozen Soul.

Tribal Gaze – No Fear For Tomorrow North American Tour 2025

w/ Cattle Decapitation, Aborted, Frozen Soul

11.16 Mesa, AZ @ The Nile Theater

11.18 Oklahoma City, OK @ Diamond Ballroom

11.19 Dallas, TX @ Granada Theater

11.20 San Antonio, TX @ Vibes Event Center

11.21 Houston, TX @ Bad Astronaut Brewing Co

11.22 Baton Rouge, LA @ Chelsea’s Live

11.24 Atlanta, GA @ The Masquerade

11.25 Tampa, FL @ The Orpheum

11.26 Ft. Lauderdale, FL @ Revolution Live

11.28 Charlotte, NC @ The Underground

11.29 Richmond, VA @ The Canal Club

11.30 Baltimore, MD @ Baltimore Soundstage

12.02 Brooklyn, NY @ Warsaw

12.03 Worcester, MA @ The Palladium

12.05 Montreal, QC @ Club Soda

12.06 Toronto, ON @ Concert Hall

12.07 Detroit, MI @ Saint Andrew’s Hall

12.09 Chicago, IL @ House of Blues

12.10 Minneapolis, MN @ First Avenue

12.12 Denver, CO @ Summit

12.13 Salt Lake City, UT @ Urban Lounge

12.15 Portland, OR @ Roseland Theater

12.16 Seattle, WA @ The Showbox

12.18 Sacramento, CA @ Ace of Spades

12.19 San Diego, CA @ Observatory North Park

12.20 Los Angeles, CA @ The Belasco

Die aus den verbrannten Landschaften Texas‘ stammenden Tribal Gaze kehren mit ihrem neuen Album Inveighing Brilliance zurück, einem Death Metal-Monolithen, der von uralter Gewalt und unerbittlicher Wahrheit geprägt ist. Kürzlich unter Vertrag bei Nuclear Blast Records, beschwört die Band Visionen von primaler Wut und nihilistischer Klarheit – ein Sound, der in der Rohheit des Old-School Death Metal verwurzelt ist, jedoch mit modernem Anspruch geschärft wurde. Der Name der Band, inspiriert von unsichtbaren Kräften, die aus tiefen Wäldern beobachten, sowie das drückende Gewicht ihrer Riffs, kanalisiert etwas Altes, Unbekanntes und gewaltsam Gegenwärtiges.

Inveighing Brilliance ist eine Meditation über die Illusion von Schönheit in der Natur und der Existenz und wie dies sowohl mit Mutter Natur als auch mit unserer elenden menschlichen Gesellschaft zusammenhängt. Selbst in Momenten des Lichts lauert die Brutalität – Eier werden aus Nestern gestohlen, Fleisch wird zum Überleben gerissen. Dieses Album zerlegt diese Dualität und offenbart das Leiden, das in jedem lebenden Moment eingebettet ist. Mit digitaler Kunst von Dom Pabon (Final Resting Place), sieht das Album aus und klingt wie ein verlorenes Reich, in dem die Realität unter dem Druck ihrer eigenen Widersprüche zerbricht.

Tracks wie Beyond Recognition und To The Spoils Of Faith vertiefen diese apokalyptischen Themen. Ersterer stellt sich eine äußere Kraft vor, die die Menschheit im Urteil über ihre Arroganz auslöscht, untermalt von einigen der härtesten Riffs der Band bis dato – schwankend zwischen Chaos, Groove und schierer Zerstörung. Letzterer brodelt vor mechanischer Wut und Verachtung für blinden Glauben, mit einem Timing, das an Meshuggah erinnert, und Texten, die den Glauben in seine eigene ironische Hölle ziehen. Über das gesamte Album hinweg fangen Tribal Gaze die Gewalt von Gedanken und Klängen in gleichem Maße ein – kompromisslos und lebhaft selbstbewusst.

Tribal Gaze

https://www.facebook.com/TribalGazeTX/

https://www.instagram.com/tribalgazetx/