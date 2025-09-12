Stella Tack – Black Bird Academy – Liebe Den Tod

Buchtitel: Black Bird Academy – Liebe Den Tod

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 752 Seiten

Genre: Fantasy Roman

Release: 19.06.2025

Autor: Stella Tack

Link: https://www.penguin.de/buecher/stella-tack-black-bird-academy

Verlag: Penhaligon Verlag

Buchform: Paperback, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-7645-3284-0

Am 19.06.2025 erscheint mit Liebe Den Tod das packende Finale der erfolgreichen Black-Bird-Academy-Reihe von Spiegel– und TikTok-Bestsellerautorin Stella Tack im Penhaligon Verlag. Der Roman erscheint als Paperback mit Klappenbroschur und umfasst 752 Seiten. Die limitierte Ausgabe begeistert zusätzlich mit einem kunstvoll gestalteten Farbschnitt. Stella Tack, 1995 in Münster geboren, wuchs im österreichischen Bad Gastein auf und hat früh als Schriftstellerin Erfahrung gesammelt. Nach zahlreichen Jugendbüchern wagt sie mit der Black-Bird-Academy-Reihe den Vorstoß in die fantastische Literatur für Erwachsene.

Die Story von Black Bird Academy – Liebe Den Tod:

Nach den schicksalhaften Exorzisten-Wettkämpfen in London bleibt Leaf nur die Flucht. Gemeinsam mit ihren Gefährten taucht sie in Tokio unter, wo sie auf eine geheimnisvolle Untergrundbewegung aus Menschen und Dämonen stößt. Diese Begegnung stellt ihre bisherigen Überzeugungen auf den Kopf und zwingt sie, sich den dunkelsten Abgründen ihres eigenen Inneren zu stellen. Während in der Welt der Exorzisten ein alles entscheidender Krieg entbrennt, muss Leaf wählen, ob sie nach Macht greift oder für das Leben derer kämpft, die ihr am meisten bedeuten. Doch jede falsche Entscheidung könnte das Ende der Welt besiegeln. Mit Liebe Den Tod schließt Stella Tack ihre mitreißende Fantasy-Saga um gefährliche Dämonen, leidenschaftliche Kämpfe und eine Liebe, die über Leben und Tod hinausgeht, ab. Mit Töte Die Dunkelheit und Fürchte Das Licht wurde die Serie erfolgreich gestartet und findet in diesem Sommer ihren Abschluss.