Aduanten: unterschreiben bei Nameless Grave Records

Nameless Grave Records freut sich, die Unterzeichnung und die bevorstehende Veröffentlichung von Apocryphal Verse, dem mit Spannung erwarteten neuen Album der Death Metal-Band Aduanten, bekannt zu geben. Mit Mitgliedern von renommierten Acts wie Obsequiae, Vex, Panopticon und Horrendous liefert Aduanten ein mitreißendes und zugleich trauriges Meisterwerk, das die Grenzen des Genres neu definiert. Apocryphal Verse wird am 24. Oktober veröffentlicht.

Entstanden aus dem Wunsch, die dunklere und aggressivere Seite des melodischen Death Metal zu erkunden, ist die Musik von Aduanten ein unaufhörlicher Sturm aus drückenden Riffs und komplexen Melodien. Während das klangliche Fundament der Band auf Wildheit basiert, ist ihr Sound durch eine tiefgreifende melancholische Schönheit geprägt, die eine einzigartige und fesselnde Atmosphäre schafft. Die Herkunft der Band, einschließlich des Schlagzeugers Eoghan McCloskey von Obsequiae, garantiert ein hohes Maß an Musikalität und kompositorischer Tiefe, die sofort bei Fans anspruchsvoller extremer Musik Anklang finden wird.

Auf Apocryphal Verse verbindet Aduanten meisterhaft die brennende Aggression des klassischen Death Metal mit der atmosphärischen Introspektion des melodischen Black Metal. Die Stücke des Albums erzählen eine Geschichte von Verfall und Verzweiflung, angetrieben von einem Wirbelsturm aus komplexem Gitarrenspiel und einem drückenden Rhythmus. Die lyrischen Themen des Albums, die Zerstörung, Trauer und Hoffnungslosigkeit behandeln, spiegeln sich perfekt in den dynamischen und emotional aufgeladenen Klanglandschaften wider.

Apocryphal Verse wird am 24. Oktober auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie in physischer Form erhältlich sein.

FFO: Dissection, Sacramentum und Obsequiae