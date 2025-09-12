Presented by TFM.rocks: Lucifer’s Child & Servant am 19.09.2025 im Mergener Hof Trier (Vorbericht)

Bands: Lucifer’s Child, Servant

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 19.09.2025

Kosten: 24,00 € VVK

Genre: Black Metal

Besucher: 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier, Torment Of Souls

Link: https://mjctrier.de/event/lucifers-child/

Der Sohn Luzifers entfacht sein Höllenfeuer in Trier! Am 19. September 2025 wird es finster in der Stadt der Porta Nigra – denn Lucifer’s Child statten dem Mergener Hof einen Besuch ab. Auf der Bühne werden sie ihre düstere Messe zelebrieren, um anschließend ihre schwarze Flamme „Around The World“ zu tragen. Wer dabei ist, erlebt kein gewöhnliches Konzert – sondern ein Ritual.

Die griechische Black-Metal-Band Lucifer’s Child wurde 2013 in Athen von George Emmanuel (Ex-Rotting Christ) und Stathis Ridis (Ex-Nightfall) gegründet. Bereits ihr Debütalbum The Wiccan (2015, Dark Essence Records) ließ aufhorchen. Mit ihrem aktuellen Werk The Illuminant (Frühjahr 2025, Agonia Records) legt die Band nun ihr bislang ambitioniertestes und vielseitigstes Album vor. The Illuminant ist eine klangliche Offenbarung – kompromisslos, atmosphärisch und verstörend schön. Emmanuel und seine Mitstreiter navigieren dabei mühelos durch sämtliche Spielarten des Black Metal.

Als Support mit dabei ist die deutsche Black-Metal-Band Servant, die seit 2021 mit melodischem, aber gnadenlos wütendem Black Metal von sich reden macht. Mit ihren vielbeachteten Alben Blessed By he Light Of A Thousand Stars und Aetas Ascensus haben sie sich tief in die Metal-Underground-Szene eingebrannt. Ihr aktuelles Werk Death Devil Magick taucht tief in die Abgründe menschlicher Existenz ein – inspiriert von den dunklen Gedankenwelten Charles Baudelaires und Friedrich Nietzsches. Themen wie Glaube, Sucht und Selbstzerstörung werden hier zu einem finsteren Klangkosmos verwoben, der ebenso fesselt wie verstört.

Ein Pflichttermin für alle, die den Black Metal nicht nur hören, sondern erleben wollen. Am 19.09.2025 wird in Trier keine Messe gelesen – sie wird beschworen. Seid dabei, wenn Lucigers’s Child und Servant den Mergener Hof in ein schwarzes Flammenmeer verwandeln.

Hier kommt ihr zur Veranstaltungsseite mit der Möglichkeit, Karten im VVK zu erwerben.