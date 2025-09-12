Syllogomania: veröffentlichen ihr selbtbetiteltes Debütalbum im September

Syllogomania präsentiert mit ihrem Debütalbum eine einsame, schwere, aggressive und verrottete Form des Black Metal, die aus den staubigen Straßen von Krakau stammt. Die Platte ist ein gnadenloser Angriff auf die Sinne und bietet einen intensiven Einblick in das Chaos eines Geistes, der von seiner eigenen Existenz verzehrt wird.

Es ist ein brutales Abbild einer Kindheit, die von Schimmel, Insekten und einem unerbittlichen Haufen staubbedeckter Kisten erstickt wird – unerreichbar, erstickend und der unaufhörlichen Wahnsinn, in den wir immer wieder fallen. Staub. Leere. Wut. Nichts mehr, nichts weniger.

Syllogomania – Trackliste:

1. Syllogomania

2. Drink The Fire, Fan The Flames

3. Of Emptiness

4. Slumber

5. Modlitwa

Das Album wird am 24. September dieses Jahres veröffentlicht und ist sowohl in digitaler als auch in physischer Form über Loudriver Records erhältlich.

