Lindemann: startet seine Meine Welt-Tour in wenigen Tagen

Ab Ende Oktober 2025 können Fans die Welt des Till Lindemann live auf seiner Meine Welt-Tour erleben, mit Special Guest Aesthetic Perfection:

29.10.2025 Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, DE

31.10.2025 Ziggo Dome, Amsterdam, NL

02.11.2025 Sportpaleis, Antwerp, BE

04.11.2025 OVO Arena Wembley, London, GB

06.11.2025 Festhalle, Frankfurt, DE

08.11.2025 Westfalenhalle, Dortmund, DE

10.11.2025 Messe Dresden, Dresden, DE

13.11.2025 Sant Jordi Club, Barcelona, ES

15.11.2025 Palacio Vistalegre, Madrid, ES

20.11.2025 Adidas Arena, Paris, FR

21.11.2025 PSD Bnak Dome, Dusseldorf, DE

23.11.2025 Barclays Arena, Hamburg, DE

25.11.2025 Olympiahalle, Munich, DE

27.11.2025 Arena NÜRNBERGER Versicherung, Nuremberg, DE

29.11.2025 Wiener Stadthalle, Vienna, AT

01.12.2025 Tauron Arena, Krakow, PL

02.12.2025 MVM Dome, Budapest, HU

04.12.2025 Romexpo, Bukarest, RO

06.12.2025 Ülker Sports Arena, Istanbul, TR

08.12.2025 Arena 8888, Sofia, BG

10.12.2025 Arena, Zagreb, HR

12.12.2025 Alcatraz, Milan, IT

14.12.2025 Hallenstadion, Zurich, CH

16.12.2025 Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, DE

18.12.2025 O2 Arena, Prague, CZ

31.12.2025 Lotus Areina, Phuket, TH

03.01.2026 Uob Live, Bangkok, TH

06.01.2026 Almaty Arena, Almaty, KZ

09.01.2026 Axelon Karting Centre Anhor Park, Tashkent, UZ

11.01.2026 Sports Palace, Tbilisi, GE

15.01.2026 Fortitude Music Hall, Brisbane, AUS

17.01.2026 Hordern Pavillon, Sydney, AUS

18.01.2026 Pica, Melbourne, AUS

20.01.2026 AEC Theatre, Adelaide, AUS

22.01.2026 Metro City, Perth, AUS

Tickets erhältlich via www.till-lindemann.com