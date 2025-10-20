Black Tides Fest 2025: geht am 22.11.2025 im Live Music Center Emden in die vierte Runde

Am 22. November 2025 wird das beschauliche Hinte bei Emden erneut zum Zentrum der düsteren Musikszene: Das Black Tides Fest lädt Fans des Black Metal zu einem unvergesslichen Abend voller Intensität, Atmosphäre und roher Energie ein. Mit einer internationalen Auswahl kraftvoller Acts verspricht das Festival, die tiefsten und finstersten Facetten des Genres zu zelebrieren.

Rană führt die diesjährige Line-up an. Aus den Schatten des deutschen Undergrounds heraus, liefert die Band einen Sound, der Aggression, Düsternis und hypnotische Atmosphäre vereint. Ihre Live-Auftritte gleichen ritualisierten Klangreisen, bei denen Blastbeats, schneidende Gitarrenriffs und eindringliche Melodien die Zuschauer fesseln und tief in die trostlosen Landschaften ihrer Musik entführen.

Ebenfalls aus Deutschland kommt Friisk, die den Black Metal Norddeutschlands mit melancholischer Tiefe und atmosphärischen Elementen bereichern. Seit ihrer Gründung 2018 verbinden sie traditionelle Black-Metal-Einflüsse mit Post-Black-Elementen und regionaler Folklore. Besonders spannend: Ihre Texte auf Plattdeutsch und Saterfriesisch schaffen eine einzigartige Verbindung zwischen Musik und kulturellem Erbe.

Aus Dänemark reist Sunken an, die seit 2012 die europäische Black-Metal-Szene mit melancholischen Klanglandschaften und ätherischen Melodien prägen. Ihr Album Livslede (2020) gilt als emotionales Meisterwerk voller Angst, Selbsthass und Hoffnungslosigkeit. Die Band hat sich durch intensive Touren und Auftritte bei renommierten Festivals wie Fortress Festival und Zappenduster einen festen Platz in der Szene gesichert.

Für Fans kompromissloser Härte sorgt Dödsrit aus Schweden. Mit einer explosiven Mischung aus Black Metal, Crust Punk und Post-Metal entfesseln sie auf der Bühne einen wahren Sturm aus Aggression, roher Emotion und dunkler Intensität. Ihre Texte über Tod, Existenzialismus und persönliche Qual spiegeln die düstersten Facetten des Lebens wider und machen jeden Auftritt zu einem intensiven, unheiligen Erlebnis.

Das Black Tides Fest 2025 verspricht einen Abend voller extremer Emotionen, klanglicher Wucht und unvergesslicher Live-Momente – ein Muss für alle, die den unverfälschten Geist des Black Metal erleben wollen.

Bands: Rană, Friisk, Sunken, Dödsrit

Datum: 22.11.2025

Ort: Live Music Center Emden, Hinte

Einlass: 18:00 Uhr

Infos und Tickets findet ihr hier: https://live-music-center.de/event/black-tides-fest-iv/