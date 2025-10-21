The Veer Union: kündigen neues Album an und veröffentlichen daraus erste Single „Sunk Your Teeth In“

Die Alt-Metal-Titanen The Veer Union aus Vancouver kehren stärker denn je mit ihrer brandneuen Single Sunk Your Teeth In zurück. Ihr kommendes Album Reinvention erscheint am 20. Februar über Arising Empire.

Seht euch das Video zu Sunk Your Teeth In hier an:

The Veer Union bereiten sich auf die Veröffentlichung von Reinvention vor, einem Album, das nicht nur ihre Reise widerspiegelt, sondern ihren Sound auch in mutiges Neuland führt. Mehr Informationen zur Band findet ihr hier.

