Helix Noire: veröffentlichen zweite Single/Video „King Of The Unborn“ von der kommenden Debüt-EP

Helix Noire haben ihre zweite Single der kommenden EP Becoming The Cure veröffentlicht, die am 24. Oktober erscheint. Seht euch das Video zu King Of The Unborn hier an:

Der Sound von Helix Noire ist klar definiert: mechanischer Groove, dunkle Textur – geschaffen für eine Welt im völligen Zusammenbruch. Hart, unerbittlich und kompromisslos, aber dennoch mit Nuancen, die ihren Songs Tiefe und Atmosphäre verleihen.

Fans von Bands wie Hatesphere, Slipknot oder Fear Factory finden in Helix Noire eine neue Stimme – kompromisslos, energiegeladen und bereit für die Bühne. Helix Noire sind der Soundtrack einer Welt im Zusammenbruch – und damit stehen sie erst am Anfang.

Mehr Informationen zur Band und ihrer in Kürze erscheinenden EP Becoming The Cure findet ihr hier:

https://www.facebook.com/helixnoire/