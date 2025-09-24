Helix Noire: kündigen ihre erste EP „Becoming The Cure“ an und veröffentlichen Lyric-Video zum Titeltrack

Helix Noire ist eine Modern-Metal-Band aus Duisburg und Oldenburg, Deutschland, die 2025 von Kai Koslik (Gitarre, Bass) und A.J. Brümmmer-Aschenbeck (Gesang) gegründet wurde. Beide Musiker sind seit Jahren in der Szene aktiv und haben zuvor in Shockgnosis und By A Storm zusammen gespielt. Brümmmer-Aschenbeck ist zudem als Sänger der Kultband Japanische Kampfhörspiele bekannt.

Ihre erste EP Becoming The Cure erscheint am 24. Oktober als Self-Release. Seht euch hier das Video zum Titeltrack an:

Becoming The Cure – Tracklist:

1. Becoming The Cure

2. King Of The Unborn

3. The Rotten

4. Schizophrenia Of The Righteous

5. Divine Providence

Gemischt und gemastert von Tue Madsen. Artwork von Björn Gooßes / killustrations.com.

Mit ihrer Debüt-EP Becoming The Cure liefert Helix Noire ein kraftvolles Statement. Die Drums wurden von Norman Lonhard (Ex-Triptykon, Ex-Fear My Thoughts, jetzt bei Bunsenburner) eingespielt, während Mix und Mastering von Tue Madsen (Meshuggah, Heaven Shall Burn, The Haunted) übernommen wurden. Dieses Team verleiht der Veröffentlichung nicht nur klangliches Gewicht, sondern auch internationale Bedeutung.

Fans von Bands wie Hatesphere, Slipknot oder Fear Factory werden in Helix Noire eine neue Stimme finden – kompromisslos, energiegeladen und bereit für die Bühne. Helix Noire sind der Soundtrack einer Welt im Zusammenbruch – und damit stehen sie erst am Anfang.

Obwohl Helix Noire ursprünglich als Duo begann, waren sie nie als reines Studio-Projekt gedacht, sondern als echte Band – mit der Offenheit, auf der Bühne zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Ihr Sound ist klar definiert: mechanischer Groove, dunkle Texturen – geschmiedet für eine Welt im völligen Zusammenbruch. Schwer, unerbittlich und kompromisslos, jedoch mit Nuancen, die ihren Songs Tiefe und Atmosphäre verleihen.

Helix Noire sind:

K. Koslik – String Manipulation, Low-Frequency Control, Behavioral Programming

A. J. Brümmer-Aschenbeck – Linguistic Corrosion, Vocal Distress