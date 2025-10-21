Venues: kehren mit neuem Song „Duality“ als Vorgeschmack zum kommenden Album zurück

Das Warten hat ein Ende: Die deutsche Modern-Metal-Band Venues haben Duality veröffentlicht, den ersten Vorgeschmack auf ihren kommenden Albumzyklus und den Beginn einer kühnen neuen Ära. Vor dem Hintergrund einer dystopischen Welt, in der der letzte lebende Baum zum Symbol des Überlebens wird, präsentiert Duality die narrative, klangliche und ästhetische Vision, die das bisher ambitionierteste Kapitel der Band prägen wird.

Seht euch das Video zu Duality hier an:

Duality hier streamen: https://arisingempire.com/duality

„This time, we wanted to connect everything – sound, story, look, emotion“, sagt Lela. „Duality‚ is the first step into that world.“

Mit der Verschmelzung pulsierender Synthesizer, filmischer Klanglandschaften und brachialer Riffs ist Duality die Blaupause für Venues – futuristisch, emotional und kompromisslos einzigartig. Sängerin Lela Gruber liefert eine atemberaubende Performance ab, die nahtlos zwischen Verletzlichkeit und Wildheit wechselt, während Robin Baumanns eindringliche Schreie mit chirurgischer Präzision durch das Chaos schneiden. Gemeinsam verkörpern sie die duale Natur des Albums: Hoffnung und Verzweiflung, Schönheit und Zerstörung, Zerbrechlichkeit und Kraft.

Duality markiert den Beginn einer sorgfältig ausgearbeiteten Veröffentlichung, bei der jede neue Single ein weiteres Kapitel der Geschichte enthüllt – ein filmisches Universum, erzählt durch Musikvideos, Visuals und Sound, die nahtlos zu einem immersiven Erlebnis verschmelzen. Mit ihrem kommenden Album, das im Sommer 2026 erscheint, erfinden sich Venues nicht nur neu, sondern verschieben auch die Grenzen dessen, was harte Musik sein kann.

Venues sind nicht nur eine Band. Sie sind eine Bewegung. Und mit Duality beginnt alles.

Venues online:

www.facebook.com/venuesofficial

www.instagram.com/venuesofficial