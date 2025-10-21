Sabaton: veröffentlichen neues Studioalbum „Legends“ und neues Musikvideo zu „I, Emperor“

Wenige Wochen vor ihrer ausgiebigen Arena Tour veröffentlichen Sabaton ihr elftes Studioalbum Legends via Better Noise Music. Es ist das erste Album der schwedischen Metal Veteranen auf dem Label. Zusammen mit dem Album Release erscheint ein neues Video zur Single I, Emperor.

Durch das gesamte Album hinweg tauchen Sabaton – Joakim Brodén (Gesang), Pär Sundström (Bass), Chris Rörland (Gitarre), Thobbe Englund (Gitarre), Hannes Van Dahl (Schlagzeug) – in elf der bekanntesten Persönlichkeiten der Geschichte ein wie: Johanna von Orléans (auch bekannt als Jeanne d’Arc), Hannibal, Dschingis Khan, Vlad der Pfähler, Julius Caesar, die Tempelritter und der legendäre Schwertmeister Miyamoto Musashi.

Lest hier auch unser Review zu Legends: