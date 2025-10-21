Crematory: veröffentlichen drei legendäre Re-Releases, „Act Seven“, „Believe“ und „Revolution“

Nach Veröffentlichung ihres Chart-stürmenden, 17. Studioalbums Destination (erschienen im Mai 2025 über ROAR), setzen die deutschen Gothic-Metal-Veteranen Crematory ihre Reissue-Kampagne fort und veröffentlichen über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music drei ihrer prägendsten Alben erneut.

Das 1999 erschienene Act Seven gilt als Grundpfeiler ihres Schaffens – ein Werk, das düstere Melancholie und wuchtige Riffs zu einer eindrucksvollen Einheit verschmelzen lässt. Mit Believe (2000) wagte die Band den Schritt ins neue Jahrtausend und präsentierte ein dunkles, aber melodisches Meisterwerk, das elektronische Elemente gekonnt mit der typischen Gothic-Metal-Intensität von Crematory verband. Vier Jahre später setzte Revolution (2004) ein klares Statement: ein Album, das seinem Namen alle Ehre macht, indem es moderne Einflüsse aufgreift und zugleich tief in den charakteristischen Crematory-Sound verwurzelt bleibt.

Alle drei Alben sind ab sofort in exklusiven Vinyl-Editionen und digital erhältlich – ein Muss für Sammler und Fans, die diese Schlüsselmomente der Bandgeschichte neu erleben möchten. Seit über drei Jahrzehnten lodert die Flamme von Crematory ungebrochen – und mit diesen Re-Releases leben die Klassiker wieder auf! Ab sofort hier über ROAR erhältlich:

Act Seven: https://crematory.rpm.link/actsevenFB

Believe: https://crematory.rpm.link/believeFB

Revolution: https://crematory.rpm.link/revolutionFB

Crematory sind:

Felix Stass – Vocals

Rolf Munkes – Gitarre

Oliver Revilo – Bass

Katrin Jüllich – Keyboards, Samples

Markus Jüllich – Drums, Programming