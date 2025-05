Crematory: feiern Albumveröffentlichung von „Destination“ mit brandneuem, grandiosem Musikvideo zu „The Future Is A Lonely Place“

Destination, das brandneue Studioalbum der Dark Metal Pioniere Crematory, ist über das Plattenlabel ROAR erschienen. Das 17. Album der Band ist ab sofort als CD, farbiger 2-LP Vinyl (inkl. 4 Bonus-Tracks), 3-CD Earbook (feat. dem regulären Album, 4-Track Bonus CD, dem Album als instrumentale Version + einem 48-Seiten Booklet), einem exklusiven 18-CD Bundle (das neue Album, exklusives Remix Album + allen 16 Vorgänger-Alben) sowie in digitalen Formaten erhältlich.

Zur Feier des Tages, befinden sich Crematory aktuell nicht nur auf deutschlandweiter Album-Release-Tour (alle aktuellen und kommenden Termine findet ihr weiter unten), sondern haben ein grandioses, neues Musikvideo zu dem Song The Future Is A Lonely Place online gestellt!

„The Future Is A Lonely Place ist für mich der Hit des neuen Destination Albums und ein würdiger Nachfolger von Tears Of Time oder Rise And Fall„, so Bandgründer und Drummer Markus Jüllich. „Wir haben eine Hymne für die Ewigkeit mit diesem Song geschrieben, der mich persönlich emotional sehr berührt und ich immer an meinen leider verstorbenen Vater denken muss, wenn ich den Song höre oder spiele. Ab und zu kullert mir auch mal eine Träne die Backen runter und dann weiss ich immer genau, dass dieser Song in die Geschichte von Crematory eingehen wird.“

Das neue Crematory-Video seht ihr hier:

In den mehr als drei Jahrzehnten ihres Bestehens haben Crematory Trends kommen und gehen sehen, sind sich dabei immer selbst treu geblieben, und gehören bis heute zu den einflussreichsten Gothic Metal Pionieren aus Deutschland. Nach ihrem letzten Studioalbum Inglorious Darkness (2022), kehrt die Kultband nun mit ihrem neuen Album Destination zurück. Der Longplayer verspricht schon jetzt ein Klassiker auf neuem und höchstem Level der Band zu werden. Und so vereint Destination buchstäblich alle Stärken und Phasen der Gothic-Metal-Pioniere, kehrt stellenweise zu ihren Melodic Death Metal-Wurzeln zurück, taucht erneut tief in die Gothic-Welt ein, überrascht aber auch die Zuhörer. Das Album stellt eine triumphale Rückkehr in die Vergangenheit dar, kombiniert mit den Stärken der Gegenwart. Crematory klingen hochmotiviert, erhöhen den Einsatz und haben auch nach 34 Jahren erfolgreicher Bandgeschichte definitiv noch einiges zu sagen!

Destination Tracklist:

01. Destination

02. The Future Is A Lonely Place

03. Welt Aus Glas

04. My Girlfriend´S Girlfriend

05. After Isolation

06. My Own Private God

07. Days Without Sun

08. Deep In The Silence

09. Banished Forever

10. Ashes Of Despair

11. Toxic Touch

12. Das Letzte Ticket

Bonus-Tracks (Earbook, 2-LP Vinyl):

01. Tote Blumen

02. Fail Of Misery

03. Days Without Sun – Centhron Dark Mix

04. Welt Aus Glas – Centhron Glas Mix

Crematory – Destination Tour 2025:

02.05. Leipzig – Hellraiser

03.05. Stuttgart – Im Wizemann

04.05. Mannheim – 7er Club

05.05. Worms – Heaven Records Meet & Greet

09.05. Regensburg – Eventhall

10.05. Lichtenfels – Paunchy Cats

11.05. München – Backstage

16.05. Erfurt – Club From Hell

17.05. Zwickau – Club Seilerstrasse

29.05. Oberhausen – Kulttempel

30.05. Potsdam – Lindenpark

31.05. Coesfeld – Fabrik

Crematory sind:

Felix Stass – Vocals

Rolf Munkes – Gitarre

Oliver Revilo – Bass

Katrin Jüllich – Keyboards, Samples

Markus Jüllich – Drums, Programming