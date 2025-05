Hell Over Halen Festival am 02.05. und 03.05.2025 in Halen – Tag 2

Festivalname: Hell Over Halen Festival

Bands: Against Evil, Asenblut, Corbian, Crossplane, Drone, Macbeth, Maelføy, Mount Atlas, Neophobic, Reliquiae, Rise Of Kronos, Skaldenmet, Smoking Aces, Soulbound

Ort: Halen

Datum: 02.05.2025 – 03.05.2025

Kosten: 75,00 Euro (plus ggf. 10,00 Euro Campingticket)

Genre: Heavy Metal, Hardcore, Folk Metal, Death Metal

Besucher: ca. 500 Besucher

Veranstalter: Hell Over Halen e.V.

Link: www.helloverhalen.de

Der Samstag beginnt mit blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein. T-Shirt-Wetter! Juchuu! Total entspannt starten wir unseren Tag, erst um 13 Uhr spielt die erste Band und was soll ich sagen: Smoking Aces machen einfach nur Spaß! Der Old School Heavy Metal aus Oldenburg bringt so ziemlich jeden zumindest zum Mitwippen und einen besseren Start in den Festivaltag als mit so einer Gute-Laune-Band kann man wohl kaum bekommen.

Den zweiten Slot des Tages besetzen Maelføy. Die Metalcore-Band aus Ganderkesee macht mit der guten Laune direkt weiter. Das, was wir in den ersten Songs hören, gefällt mir gut, allerdings hat Junior jetzt Hunger und der junge Mann ist nicht so ganz kompatibel mit der angebotenen Gastro. Also erst mal zurück ins Camp, Kind abfüttern und dann direkt weiter zu Crossplane.

Und wie es weitergeht … Verdammt, was sind das denn für Rampensäue? Sänger Marcel Mönning lässt gar nicht erst mit sich diskutieren. Das Publikum muss vor die Bühne und er fordert auch den letzten noch persönlich auf, bis er zufriedengestellt ist. Und ehrlich gesagt fühlen sich alle dann doch ganz wohl da vorne, musste ihnen halt nur erst mal wer sagen … Crossplane beschallen uns mit gutem Vollgas-Rock’n’Roll und ich bin einfach nur begeistert. Die Spielfreude auf der Bühne, gepaart mit der Mega-Interaktion mit dem Publikum und dann noch richtig gute Mucke: Bei dem Auftritt passt alles von der ersten bis zur letzten Minute, die dann leider viel zu früh kommt. Das hätte echt länger dauern dürfen. Richtig genial!!!

Auch auf die nächste Band bin ich echt gespannt. Against Evil sind aus Indien angereist und das find ich pauschal schon super. Der kraftvolle Sound wabert über den Platz und auch hier fehlt es nicht an Spielfreude, sondern sie powern mit Vollgas von Song zu Song und es macht wirklich Spaß, ihnen zuzusehen. Die Jungs aus Visakhapatnam wissen ihre Instrumente zu nutzen und man sollte sie auch zukünftig im Auge behalten. Ich muss sagen, ich habe hier auf dem Hell Over Halen noch keine Band gesehen, die mir nicht gefiel, aber dafür ganz viel Gutes für mich entdeckt. Bislang sehr gutes Händchen der Veranstalter für die Bandauswahl.

Pünktlich zu Reliquiae sind wir wieder im Infield. Die Temperaturen sinken und es wird windig. Reliquiae haben wir schon vor einiger Zeit in der Lagerhalle in ihrer Heimatstadt Osnabrück gesehen. Die deutsche Mittelalterrock-Band muss sich etwas auf der kleinen Bühne quetschen, aber was muss, das muss. Irgendwie ist heute leider ein bisschen der Wurm drin. Mal hört man Sänger Bastus richtig gut, dann wieder kann man kaum etwas vom Gesang verstehen. Und auch die Geige und der Bass sind ab und zu unangenehm im Ohr. Zum Glück überwiegen die guten Momente, und auch wenn es immer ungemütlicher wird hier draußen, halten die Gäste tapfer die Stellung.

Zwei weitere Jacken später sind Mount Atlas aus Oldenburg als Wiederholungstäter auf der Bühne. Und nicht umsonst wurden sie erneut nach Halen geholt. Sie liefern richtig guten Rock ’n‘ Roll im Stil der 70er ab und man wippt irgendwie automatisch mit. Auch der einsetzende Sprühregen kann die gute Laune nicht verderben und das Publikum feiert die Show der Combo ordentlich ab.

Inzwischen ist es kurz nach 22:00 Uhr und wir warten auf Macbeth aus Erfurt. Und dann stürmen sie die Bühne und sind sofort voll da. Mit viel Power präsentieren sie ihre Deutsch-Metal-Songs und lassen kaum eine Verschnaufpause zu. Respekt für diese kraftvolle Performance! Auf dem Gelände sind inzwischen die Feuertonnen entzündet und geben dem Ganzen noch mehr familiär gemütlichen Touch. Hier werden zum Wohl der Gäste wirklich alle Register gezogen. Wir sind nun fast beim Ende von Tag zwei angekommen und ich kann rückblickend sagen, dass ich noch nie (und ich meine niemals nie!) solch saubere Toiletten auf einem Festival erlebt habe. Dickes Lob dafür!

Ich friere inzwischen nur noch vor mich hin. Das Kind ist total müde und auch mir fallen die Augen zu. Hin- und hergerissen überlege ich, wie ich es jetzt noch bis 0:00 Uhr aushalten soll. Ich will heute unbedingt Asenblut sehen, aber irgendwann gebe ich auf und gehe mit Sohnemann ins Bett, wohl wissend, dass der Kollege an der Kamera ja zumindest vor Ort ist. Die Show ist durchgängig gut und Sänger Tetzel hat das Publikum in seinem Bann. Leider fällt die geplante Feuershoweinlage aus technischen Gründen aus, aber die Stimmung vor der Bühne wird davon nicht eine Sekunde getrübt. Die Melodic-Death-Metal-Band hat hier heute Abend auf jeden Fall überzeugt. Als ich spät in der Nacht dann von Flammenwerfern höre, bin ich doch etwas traurig, aber ich sehe Asenblut ja noch auf dem Rockharz und ich gelobe, dann dem Schlaf zu trotzen.

Das waren sie nun. Zwei Tage auf dem Hell Over Halen. Und natürlich soll man auch die negativen Seiten beleuchten. Doch so sehr ich überlege, es fällt mir nix ein. Liebes Hell Over Halen-Team: Es war toll bei euch! Wir haben uns bestens aufgenommen gefühlt. Die Bands waren alle super, eure Crew hatte immer ein Lächeln auf dem Gesicht und ihr habt wirklich dafür gesorgt, dass es euren Gästen an nichts fehlt!

Und liebe Metalheads da draußen: Geht auch auf die kleineren Festivals! Kauft ihre Tickets im Vorverkauf, damit sie mehr Planungssicherheit haben. Und helft so, dass solche tollen Events auch weiterhin bestehen können!

Hier kommt ihr zum Bericht des ersten Tages: