Hell Over Halen Festival am 02.05. und 03.05.2025 in Halen – Tag 1

Festivalname: Hell Over Halen Festival

Bands: Against Evil, Asenblut, Corbian, Crossplane, Drone, Macbeth, Maelføy, Mount Atlas, Neophobic, Reliquiae, Rise Of Kronos, Skaldenmet, Smoking Aces, Soulbound

Ort: Halen

Datum: 02.05.2025 – 03.05.2025

Kosten: 75,00 Euro (plus ggf. 10,00 Euro Campingticket)

Genre: Heavy Metal, Hardcore, Folk Metal, Death Metal

Besucher: ca. 500 Besucher

Veranstalter: Hell Over Halen e.V.

Link: www.helloverhalen.de

Bei bestem Wetter starten wir in Richtung Norden und schon eine gute Stunde später ist das Ziel erreicht: Das Hell Over Halen Festival ist für die nächsten zwei Tage unser Gastgeber. Wir parken unsere Schlafstätte und kommen erst mal an. Kurz darauf treffen wir schon Veranstalter Ingo Lindner und Chrissi Ferdinand und werden herzlich begrüßt. Wir bekommen eine kurze Übersicht über den Platz und den geplanten Ablauf und sind sehr erfreut, wie übersichtlich und gemütlich dieses kleine Festival sich hier präsentiert. Schon jetzt, während der Aufbauphase, ist zu erkennen, dass hier viel Herzblut der ehrenamtlichen Helfer in jeder Ecke steckt. Noch werden fleißig Sonnenschirmständer mit Wasser befüllt und Bierbänke aufgestellt, damit um 15 Uhr zum Doors Open alles bereitsteht.

Grad entspannen wir uns so schön in der Sonne, da zieht sich recht fix der Himmel zu und öffnet seine Schleusen. Ein Regenschauer jagt den nächsten und unsere Euphorie wird etwas ausgebremst. Es wird direkt deutlich kühler, aber die Wetter-App lässt uns hoffen. Zur Eröffnung durch Skaldenmet kommt noch mal ein ordentlicher Guss, aber dann kämpft sich die Sonne wieder hinter den Wolken hervor und wir hoffen, dass das jetzt genau so bleibt. Skaldenmet aus Hamburg füllen ihren Starter-Slot mit ordentlichem Wikinger-Metal. Die Stimme von Sänger Andreas Barzyk dröhnt kraftvoll über den Platz und glaubt man der Bedeutung des Bandnamens, so hat der Honigwein dem Barden zu diesem Talent verholfen. Während das Publikum erst noch verhalten im regenfreien Bereich steht, füllt es sich nach und nach vor der Bühne immer mehr. Gegen 17:25 Uhr verlassen sie bejubelt ihren Arbeitsplatz und was soll ich sagen? Sie haben den Regen weggerockt.

Um 17:50 Uhr sind nach einer kurzen Begrüßung durch den Bürgermeister Neophobic an der Reihe. Die Melodic-Death-Metal-Band gibt direkt Vollgas und macht richtig Laune. Auch dieser Band sieht man an, dass sie Spaß hat, an dem, was sie da zelebriert, und auch nach mehreren Songs lässt die Qualität nicht nach. Ein kurzer Blick ins Internet bestätigt mir meine Meinung: Ihr letztes Album aus August 2024 hat im Review bei meinem Kollegen Michael E. 8 von 10 Punkten erreicht (hier nachzulesen). Wir schlendern ein wenig über den Platz. Lautstark Gegen Krebs hat einen Stand aufgebaut, ebenso gibt es eine Holzofen-Bäckerei und einen Grill mit ordentlichen Portionen vom Schwein. Und natürlich darf auch ein Crêpes-Stand nicht fehlen. Eine Bude mit Met, Kirschbier und Shots und ein ordentlich großer Bierstand stehen für die durstigen Gäste zu Verfügung. Die Preise für Speisen und Getränke sind im normalen Bereich. Pommes- oder Pizzabuden sucht man hier vergebens, aber ich empfinde das als nette Abwechslung. Wir decken uns mal wieder mit viel zu vielen Merchartikeln ein und wechseln dann im Camp zu langen Hosen, denn die Temperaturen gehen langsam merklich runter.

Zurück auf dem Platz haben Corbian bereits mit ihrem Set begonnen. Was als Erstes ins Auge sticht, sind ihre gelben Bühnenoutfits, die sich in der doch eher schwarzlastigen Szene deutlich hervorheben. Die Jungs aus Offenbach bezeichnen ihren Stil als Hybrid-Metal und lassen sich damit eigentlich alle Türen offen. Ihre Mischung aus schnellem Sound und teilweise fast weichen Gesangsparts, die sich mit ordentlichen Growls abwechseln, lassen keine Wünsche offen. Lediglich die Ansagen des Sängers mitten in den Songs empfinde ich als etwas störend. Das Publikum ist voll dabei und es bilden sich die ersten kleinen Circlepits.

Nach einer kurzen Umbauphase gehört Rise Of Kronos aus Hamburg der nächste Slot. Und dieser ist länger, als die Band bei der Buchung zunächst vermutet hatte. Ganze 80 Minuten dürfen sie heute ihre Songs zum Besten geben und holen dafür auch das eine oder andere ältere Werk aus der Schublade. Der Sound ist nun deutlich lauter. Das anwesende Publikum feiert sie durch ihr Programm. Leider sind die Gäste nicht so zahlreich, wie man es dem Festival wünschen würde. Trotz der bislang durchgängig guten Bands ist der Front of Stage Bereich recht dünn besiedelt. Und es ist auch kein Problem, einen Sitzplatz auf den zahlreichen Bänken zu ergattern. Inzwischen ist die Temperatur auf kuschelige zehn Grad gesunken und wir sind ziemlich durchgefroren. Zum Glück ist hier alles nah bei und nachdem wir uns im Camper aufgewärmt haben, werfen wir uns noch eine weitere Lage Klamotten über, bevor es mit Soulbound weitergeht.

Die vier Jungs aus Bielefeld schwimmen grad auf einer Erfolgswelle. Und womit? Mit Recht! Das letzte Album Obsydian hat es auf Platz 12 der Charts geschafft (unser Review ist hier nachzulesen), die Twitch-Streams sind stets gut besucht und tatsächlich dürfen sie dieses Jahr erstmalig auf dem Wacken Open Air spielen. Ihre erste Headliner-Tour konnte mit 8x ausverkauft glänzen und nun stehen sie hier vor gefühlt 250 Leutchen und performen sich den Arsch ab, als gäbe es kein Morgen. Und genau das macht es aus. Ob Addicted To Hell, Insane, Devil oder Saint Sinner – das Publikum feiert die Band und diesen wundervollen Abend. Auch so wichtige themenintensive Songs wie Forever In The Dark oder Fuck You dürfen nicht fehlen. Und immer wieder kommt die Dankbarkeit der Band für ihren Erfolg wie eine warme Woge über das Publikum und gibt einem das Gefühl, hier heute Abend einfach dazuzugehören und Teil der Familie zu sein. Viel zu schnell ist die Zeit um und mit etwas Wehmut hoffen wir, bald mal wieder in den Genuss zu kommen.

Den letzten Slot haben heute Drone um Frontmann Mutz, dessen Poster seit Jahren in meiner Wohnung hängt. „Kopf hoch“ hat er mir mal draufgeschrieben und das ist wie ein Mantra, das mich jeden Morgen ermuntert. Seine Songs mit den Blackeyed Banditz mag ich sehr, weil seine Stimme mich da voll abholt. Umso neugieriger bin ich heute auf Drone. Die Trash-Metal-Band aus Celle ist erst um 0:10 Uhr an der Reihe. Es ist kalt und ich bin müde und das Publikum ist noch mal mehr ausgedünnt. Und auch hier kann ich nur sagen: Sie hätten so viel mehr verdient. Viel mehr Jubel, viel mehr Pogo, viel mehr Circlepits. Sie sind einfach gut! Der Sound ballert mir brachial um die Ohren und die Jungs geben richtig Vollgas. Der Abend könnte ewig so weitergehen, aber als ich dann schließlich in meinem kuscheligen Bett liege, merke ich, wie fertig ich bin und dann hat mich der Schlaf auch schon fest im Griff.