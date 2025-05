Shadows Fall: veröffentlichen Video zur neuen Single „Souls Devoured“

Shadows Fall sind mit einem brandneuen Song zurück, bevor sie gemeinsam mit ihren Metal-Kollegen Killswitch Engage aus Massachusetts auf Tour gehen. Der neue Track trägt den Titel Souls Devoured und präsentiert sich als geradlinige Metal-Hymne, die genau das verkörpert, was die Band seit Jahrzehnten mit voller Energie und Lebendigkeit kreiert. Fans können sich auf galoppierende Soli, dreistimmigen Gesang, massive Melodien und tiefgründige Texte freuen.

Zusätzlich hat die Band das Video zu Souls Devoured veröffentlicht. Ihr könnt es euch hier ansehen:

Das Quintett, das in den 2000er Jahren als Vorreiter der amerikanischen Metalszene bekannt wurde, hat Ende 2024 seinen Vertrag bei MNRK Heavy bekannt gegeben und den neuen Song In The Grey veröffentlicht. Das dazugehörige Video ist ebenfalls hier verfügbar.

Fair gibt einen Einblick in den Entstehungsprozess und erklärt: „Shadows Fall have always been a band that lets all of our influences and ideas show in our music and have never been afraid to mix and match genres within our sound.“ Er beschreibt Souls Devoured als ein hervorragendes Beispiel für ihren Songwriting-Stil, bei dem sie alle Einflüsse einfließen lassen. Der Song beginnt mit einem kraftvollen Groove und einem Rock-Riff, bevor er in eine von Black Metal inspirierte Strophe übergeht, um der Musik eine düstere Note zu verleihen. Der Refrain wechselt in ein halbtaktiges Tempo, das fast an Pantera erinnert, bevor sie melodischen Death Metal in die Bridge und den Solo-Teil einfließen lassen. Fair betont, dass dies auf dem Papier etwas schizophren wirken kann, sie jedoch stets versuchen, eine Kohärenz und ein zugrunde liegendes Thema zu schaffen, das alles vereint. Er fügt hinzu, dass der Song die wahre Essenz von Shadows Fall einfängt, indem er Elemente der Vergangenheit mit einem klaren Blick in die Zukunft kombiniert. Es enthält vertraute Elemente, klingt jedoch nach nichts, was sie zuvor geschrieben haben.

Fair spricht auch über die lyrischen Inhalte des Songs: „Lyrically, the song is about finding yourself trapped in an apocalyptic event where demons and disasters have begun to consume the world. It’s about fighting for survival as the planet crumbles around you and you realize the only way to survive it is to fight fire with fire.“ Er erklärt weiter, dass die Menschen ihr Leben lang versuchen, die bösen Stimmen in ihrem Kopf zum Schweigen zu bringen oder deren Existenz zu leugnen. In diesem Szenario könnte es jedoch der einzige Weg sein, inmitten des Schreckens zu überleben, die persönliche Dunkelheit zuzulassen und die inneren Dämonen freizulassen.

Abschließend sagt er: „Facing pure evil by becoming that evil yourself. You know, heavy metal type shit! I usually write from a personal or philosophical place but Souls Devoured allowed me to step outside of that box and tap into a dark form of storytelling that fit the intensity and foreboding vibe of the instrumental side of it. Bang your head and get into it!“

Shadows Fall online:

https://www.shadowsfallmusic.com/

https://www.facebook.com/shadowsfall/

https://www.instagram.com/shadowsfallband/