The Devil And The Almighty Blues am 15.05.2025 im Club Volta in Köln (Vorbericht)

Bands: The Devil And The Almighty Blues, Skyjoggers

Ort: Club Volta, Schanzenstr. 6 – 20, Gebäude 2.10, 51063 Köln

Datum: 15.05.2025

Kosten: 23 € VVK, 26 € AK

Genre: Rock, Stoner Rock, Hard Rock, Blues Rock, Psychedelic Rock, Doom Metal. Psychedelic Rock, Space Rock

Veranstalter: AllesGute.Live

Link: https://carlswerk-victoria.de/event/2025-05-15-the-devil-and-the-almighty-blues

Die Norweger The Devil And The Mighty Blues rocken nun bereits seit zehn Jahren. Die Band besticht durch ihre raue und rohe Art. Songs, die sich schwer und langsam entwickeln. Heavy ohne Metal und langsam und bedächtig, ohne Doom zu sein. Dazwischen liegt die Musik der Band. Doomiger Heavy Stoner Blues Rock, whatever! Die Songs haben genügend Zeit, um sich großartig zu entwickeln. Sänger Arnt Olaf Andersen erkennt man sofort, wenn er in seinem priesterartigen Gewand auf die Bühne kommt. Er hat irgendwie etwas Kultiges, fast Okkultes, wenn er zum Gesang ansetzt.

The Devil And The Almighty Blues, denen auch der in Norwegen als Solokünstler sehr bekannte Waldemar Torgeir an der Gitarre angehört, zelebrieren eine doomig / bluesige Messe, die es in sich hat.

Der Support der Norweger dürften für viele eine Überraschung sein, denn es sind die Finnen Skyjoggers, die gerade erst ihr neues Album 12021 : Post-Electric Apocalypse über das Label Supernatural Cat veröffentlicht haben und seit dem 03.052025 auf ausgedehnter Promotour für das neue Album unterwegs sind. Skyjoggers dürften den Fans spätestens seit ihrem letztjährigen Split Album mit Sula Bassana bekannt sein. Skyjoggers servieren euch High Energy Space Rock auf einer neuen Ebene. Die Finnen aus Tampere sind nicht von dieser Welt, das ist Space Rock …For Outer Space.

Der 15.05.2025 wird ein großartiger Abend im Club Volta werden, das versprechen wir euch. Wer diese Kombi verpasst, wird sich ärgern! Hier kommt ihr zur Eventseite des Club Volta mit der Möglichkeit, Tickets zu ordern.

