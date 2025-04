Skyjoggers – 12021 : Post-Electric Apocalypse

Artist: Skyjoggers

Herkunft: Finnland

Album: 12021 : Post-Electric Apocalypse

Genre: Psychedelic Rock, Space Rock

Spiellänge : 36:32 Minuten

Release: 02.05.2025

Label: Supernatural Cat Recordings

Link: https://www.facebook.com/Skyjoggers

Bandmitglieder:

Gitarre, Effects – Alexi Belle

Bass, Synth, Gesang – Juan Rico

Schlagzeug – Gabo Sabor, Gesang

Tracklist:

Huevos Rancheros/Rapid Round Newtonin Kanuuna Døpehølm Tessæil

Neue Scheibe der Finnen Skyjoggers auf dem italienischen Ufomammut Label Supernatural Cat Recordings. 12021 : Post-Electric Apocalypse, so der Albumtitel, erscheint am 02.05.2025 und wird dann als CD, Regular Vinyledition (farbig) und als Limited Edition Purple/Blue Double Vortex Vinyl + CD (100 Stück mit hand-printed silkscreen) erhältlich sein. Wer die Möglichkeit hat, an die limitierte Edition zu kommen, sollte da unbedingt zugreifen.

Die Finnen Skyjoggers sind mir seit dem Split-Album mit Sula Bassana auf dessen Label Sulatron Records aus dem letzten Jahr ein Begriff. Da haben sie mich doch regelrecht geflasht. Ich musste damals schon feststellen, dass die Finnen sich bei der Namensgebung eigentlich vertan haben müssen, denn Skyjoggers trifft es nicht ganz. Hier sind eigentlich Skyrunners am Werk. Das Trio, bestehend aus Alexi Belle (Gitarre, Effects), Juan Rico (Bass, Synth, Gesang) und Gabo Sabor (Schlagzeug, Gesang) bewegt sich völlig Outer Space im Orbit des Psychedelic Rock / Space Rock. Auf 12021 : Post-Electric Apocalypse sind es vier Songs, in denen die Klanglandschaften fernab jeder Erdanziehungskraft erkundet werden. Mit dem ersten Song Huevos Rancheros/Rapid Round und dem letzten Song Tessæil sind zwei Songs jenseits der Zehn-Minuten-Länge dabei, die natürlich alle Grenzen des Orbits sprengen. Wie Aliens in dem musikalischen Kosmos kommen die Skyjoggers persönlich vor. Sie kommen in Frieden, laden dich in ihr Ufo (Ufomammut hätte ich beinahe geschrieben) ein und fliegen mit dir durch Raum und Zeit des Psychedelic und Space Rock. Mit hypnotischen und harten Riffs müssen gelegentliche Meteoreinschläge aus Doom und Black Metal abgewendet werden, bevor neue Stufen des Hyper Space Antriebes gestartet werden und wir sehr dynamisch in neue, bisher unbekannte Soundgalaxien eintauchen.

12021 : Post-Electric Apocalypse entstand während der Pandemie, der Waldbrände im Amazonasgebiet und der Kriege rund um den Globus. Die Band hat dies in ihre Musik einfließen lassen, lässt allerdings aus ihrem musikalischen Orbit einen Lichtblick auf diese Themen zu.

War ich im letzten Jahr bereits regelrecht geflasht von der Split LP, so kann ich bei diesem Album meine Gefühle kaum ausdrücken, außer dass ich nach der Mitnahme im Skyjoggers Ufo und dem anschließenden Ankommen auf der musikalischen Erde noch total hypnotisiert bin und erst noch wieder auf Mother Earth ankommen muss!

Wer möchte, kann zudem im Mai in das Skyjoggers-Ufo einsteigen und durch den musikalischen Kosmos an Live-Terminen mitfliegen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein!

Hier die anstehenden Termine:

03.05. ITA-Bologna, Heavy Psych Sounds Fest

07.05. SK-Bratislava, Koncerty Na Garazach

08.05. AT-Graz, Café Wolf

11.05. HU-Budapest, Dürer Kert

12.05. AT-Wien, Arena

13.05. CRO-Zagreb, Mocvara

14.05. München, Feierwerk

16.05. NL-Rotterdam, Poortgebouw

17.05. NL-Nijmegen, Sonic Whip

18.05. Recklinghausen, Backyard Club

20.05. Weimar, C.Keller

21.05. Frankfurt, Dreikönigskeller

24.05. Berlin, Desertfest

25.05. PL-Warsaw, Klub Mechanik

27.05. PL-Wroclaw, Klub Szalonych

28.05. Jena, KuBa

29.05. Ingolstadt, Neue Welt

30.05. Kassel, Kulturwerkstatt Karnak

31.05. Hamburg, Stellwerk

06.06. DK-Copenhagen, Råhuset

07.06. DK-Esbjerg, Fuzztival

11.07. Wuppertal, Alte Schlosserei, +Zone Six

12.07. Erfurt, Stoned from the Underground

23.08. BE-Rillaar, Down The Hill, feat. Sula Bassana