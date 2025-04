Lik: veröffentlichen neues Video „Decease

Die schwedischen Death-Metaller Lik haben Montag ihr neues Video zu Deceased veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem brutalen Album Necro, das am 18. April über Metal Blade Records erschienen ist.

Seht euch das Video zu Deceased hier an:

In den zehn Tracks von Necro haben Lik ein nahtloses Album geschaffen, das in seinem Tempo vielfältig ist, ohne dabei die blutgetränkte Intensität und die unermüdliche, direkte Attitüde zu verlieren, die die Hörer erwarten. Es gibt Wendungen und Überraschungen, die Lik auf einem progressiven Pfad halten, ohne sich von ihrem old-school Trademark-Sound zu entfernen, der von den Pionieren Dismember, At The Gates und natürlich Entombed inspiriert ist.

Necro ist das musikalische Äquivalent eines klassischen Shock-Horror-Films, der in Blut und Gore getränkt ist und mit übertriebenen Extremen gefüllt ist. Hinter dem zombifizierten Cover-Artwork, das von dem in Stockholm ansässigen Tätowierer und Künstler Jens Olsson (Ink Fanatics) erstellt wurde, erinnert Liks Necro daran, wie besonders und aufregend das Genre ist: gefüllt mit schaurigen Fantasiegeschichten über Krieg, Tod, Zombies, Weltuntergang und Mord, alles untermalt von widerlich faulen Riffs.

Mehr Infos zu Necro und den kommenden Tourdaten für 2025 findet ihr hier. Stöbert auch gerne im Review von unserem TFM-Redakteur Michael E., der Liks neuestes Meisterwerk mit üppigen 9,6 von 10,0 Punkten bewertet hat:

