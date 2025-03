LIK: veröffentlichen neues Album „Necro“ am 18.04. über Metal Blade Records

Necro ist das musikalische Äquivalent eines klassischen Schock-Horrorfilms, der in Blut und Blut getränkt ist und mit übertriebenen Extremen aufwartet, und hebt sich damit von vielen Nachahmern ab. Hinter dem Zombie-Cover des Stockholmer Tätowierers und Künstlers Jens Olsson (Ink Fanatics) verbirgt sich Necro, das daran erinnert, wie speziell und aufregend das Genre ist: vollgepackt mit blutigen Fantasiegeschichten über Krieg, Tod, Zombies, Weltuntergang und Mord, und das alles mit ekelhaft guten, miesen Riffs.

Nachdem sie ihr von der Kritik hochgelobtes drittes Album Misanthropic Breed (2020) während der Pandemie aufgenommen und veröffentlicht hatten, war es dieses Mal besonders wichtig, wieder ins Studio zu gehen. Und während Misanthropic Breed im Proberaum des Quartetts aufgenommen wurde, wo die Band alle ihre Demos produzierte, nahmen LIK das kommende Album Necro im NBS Studio (auch bekannt als Necromorbus Studio) in Söderfors auf, zwei Stunden von ihrer Heimatstadt entfernt.

Wieder mit dem Produzenten Lawrence Mackrory (Meshuggah, Katatonia, High Parasite, Decapitated), wurde die gesamte Musik über einen Zeitraum von drei Tagen live aufgenommen, bevor Sänger/Gitarrist Tomas Åkvik nach Uppsala fuhr, um seine Vocals in Mackrorys Rorysound Studios aufzunehmen. Mackrory arbeitet mit LIK – deren Name auf Schwedisch „Leiche“ bedeutet – seit ihrem Debüt Mass Funeral Evocation aus dem Jahr 2015 und während ihrer gesamten Metal Blade Records-Karriere, die mit dem 2018 erschienenen Album Carnage begann.

Innerhalb der zehn Tracks von Necro haben LIK ein nahtloses Album geschaffen, das im Tempo variiert, aber nichts von der blutgetränkten Intensität und der unerbittlichen In-Your-Face-Attitüde verliert, die die Hörer erwarten. Es gibt Drehungen und Wendungen, die LIK auf einem progressiven Pfad halten, ohne von ihrem Old-School-Trademark-Sound abzuweichen, der von den Paten Dismember, At The Gates und natürlich Entombed inspiriert ist.

„We didn’t really want to repeat ourselves, but of course we wanted the LIK sound“, erklärt Åkvik die Entstehungsgeschichte von Necro.

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums veröffentlichen LIK die erste Single War Praise. Seht euch das Video hier an:

Åkvik erklärt: „We had to write this track before we could even start working on the new album. A LIK track that felt just like LIK but with enough new stuff to make it interesting for us. Sadly enough the world is still plagued by wars so we had to write about the horrors of it.“

Necro – Trackliste:

1. Deceased

2. War Praise

3. They

4. Worms Inside

5. Morgue Rat

6. Shred Into Pieces

7. In Ruins

8. The Stockholm Massacre

9. Fields Of Death

10. Rotten Inferno

(Vollansicht hier im Time For Metal Release-Kalender)

Necro, das Gastauftritte von Nick Holmes (Paradise Lost, Bloodbath), Linnea Landstedt (Tyranex/Ice Age) und Lawrence Mackrory (F.K.Ü.) enthält, wird auf CD und in digitalen Formaten sowie auf Vinyl in den folgenden Farbvarianten veröffentlicht:

– 180g Black

– Tombstone Grey Blue Marbled

– Dark Sky Red Marbled (Ltd. 500)

– Clear Violet Blue Marbled (Ltd. 300)

– Lilac/Blood Red Splatter (Ltd. 300)

– Lilac Blackdust (Ltd. 200)

– Violet Purple Splatter (Ltd. 200)

– Coffin Purple Black Splatter (Ltd. 300)

LIK Live:

5/23/2025 Maryland Deathfest – Baltimore, MD

6/14/2025 Czech Deathfest – Cerveny Kostelec, CZ

8/07/2025 Rock The Park 2025 @ Parksnäckan – Uppsala, SE w/ The Black Dahlia Murder

8/15/2025 Dinkelsbühl – Summer Breeze – Dinkelsbühl, DE

9/26/2025 Legend Metalfest – Trondheim, NO

10/24-25/2025 Odense Metalfest – Odense, DK

LIK sind:

Tomas Åkvik – Gesang, Gitarre

Niklas „Nille“ Sandin – Gitarre

Chris Barkensjö – Schlagzeug

Joakim Antman – Bass

LIK online:

https://www.facebook.com/LIKofficial

https://www.instagram.com/lik_official